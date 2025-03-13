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День ангела Александра 2025: поздравления и открытки 25 января

25 января именины отмечают все мужчины и ребята по имени Александр. Празднование Дня ангела – это всегда особый момент, когда можно проявить внимание к близким именинникам и пожелать им всего наилучшего.

Как сообщает Studway со ссылкой на Zanoza, имя Александр имеет греческие корни и происходит от слов «алекс» (защищать) и «андрос» (муж). В переводе оно означает «защитник мужчин» или «защитник людей». Это имя стало известно благодаря многим историческим личностям, среди которых Александр Македонский – выдающийся полководец, чьи подвиги оставили след в мировой истории. Александр символизирует силу, смелость, мудрость и лидерские качества.

Имя Александр популярно во многих странах мира. В разных языках оно имеет свои формы:

  • Александр – в славянских странах,
  • Александер – в англоязычных странах,
  • Алессандро – в Италии,
  • Алехандро – в Испании,
  • Александрос – в Греции.

В Украине имя Александр всегда было одним из самых любимых, поскольку ассоциируется с силой духа, защитником семьи и государства.

Когда отмечают день ангела Александра 2025

Именины Александра празднуются несколько раз в год, ведь многие святые носили это имя. Выбирайте ближайшую дату по дню рождения или любимого святого именинника.

Поздравление с днем ангела Александра

Дорогой Александр, поздравляем с твоим днем! Пусть ангел-хранитель всегда помогает в жизни, прибавляет сил и вдохновляет на новые достижения. Счастья, удачи и крепкого здоровья!

– С Днем ангела, Александр! Пусть в твоей жизни будет как можно больше светлых моментов, теплых слов и искренних улыбок. Будь всегда опорой для своих близких и гордостью для друзей!

– Саша, в твой праздничный день желаем тебе радости, тепла и любви. Пусть ангел всегда защищает от невзгод, дарит покой и гармонию! С именинами!

– Дорогой Александр, пусть этот день будет наполнен счастьем и вдохновением. Желаем тебе добиться всех мечтаний и всегда идти вперед с гордо поднятой головой!

– С именинами, Александр! Ты – настоящий защитник и друг, а сегодня – день, когда мы благодарим за твое присутствие в нашей жизни. Счастья тебе и благополучия!

– Александр, твой ангел-хранитель сегодня празднует вместе с тобой! Пусть в твоей жизни всегда будет место любви, радости и незабываемых моментов. С именинами!

Открытки с именинами Александра

День ангела Олександра 2025: вітання та листівки 25 січня

Фото – moya.com.ua.

День ангела Олександра 2025: вітання та листівки 25 січня

Фото – moya.com.ua.

День ангела Олександра 2025: вітання та листівки 25 січня

Фото – ua.ot7.ru.

День ангела Олександра 2025: вітання та листівки 25 січня

Фото – 5.ua.

День ангела Олександра 2025: вітання та листівки 25 січня

Фото – hochu.ua.

Также 25 января отмечают именины Анатолия, Бориса, Василия, Виталия, Владимира, Григория, Дмитрия, Петра.

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