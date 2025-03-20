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День ангела Александры 2025: оригинальные поздравления и открытки 20 марта

20 марта именины празднуют все девушки и женщины по имени Александра. День ангела – это прекрасная возможность поздравить всех владелиц этого имени с их персональным праздником.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт Рlitkar, имя Александра имеет древнегреческое происхождение и происходит от мужского имени Александр. Оно состоит из двух корней: alex (защищать) и aner (муж, воин). Итак, имя Александра означает «защитница людей» или «оберегающая». Это имя символизирует силу, решительность и одновременно женственность и нежность.

Имя Александра популярно во многих странах мира, в частности в Украине, Греции, Франции, Германии, Великобритании, Италии и США. В Украине оно встречается довольно часто и имеет много нежных форм: Саша, Олеся, Шура, Саня.

Когда празднуют именины Александры 2025

С 1 сентября 2023 года в Украине действует новый церковный календарь, поэтому именины празднуют по новому стилю. В 2025 году День ангела Александры отмечают несколько раз в году: 20 марта, 23 апреля, 18 мая и 6 ноября.

В День ангела Александры обычно посещают церковь, где ставят свечи за здоровье именинницы. Также устраивают семейные обеды, приглашают близких и друзей. Александре дарят подарки и открытки с поздравлениями.

Поздравление с Днем ангела Александры

– Дорогая Александра! Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда оберегает от невзгод, а жизнь будет наполнена светом, счастьем и любовью. Желаю радости, крепкого здоровья и исполнения всех мечтаний!

– Александр, с праздником! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, помогая в важных делах и ведя тебя по правильному пути. Желаю благополучия, мира в душе, удачи в каждом начинании и искренних людей вокруг!

– Пусть Ангел твой хранит тебя,

От бед и бед оберегает.
Пусть радость будет всегда с тобой,
И счастье дарит тебе судьбу новую!

– Саша, милая, добрая, нежная,
Ты для всех – как луч света.
Пусть в жизни тебе везет,
Ангел пусть тебя хранит!

Открытки с именинами Александры

День ангела Олександри 2025: оригінальні привітання та листівки 20 березня

Фото – mignews.com.ua.

День ангела Олександри 2025: оригінальні привітання та листівки 20 березня

Фото – telegraf.com.ua.

День ангела Олександри 2025: оригінальні привітання та листівки 20 березня

Фото – hochu.ua.

День ангела Олександри 2025: оригінальні привітання та листівки 20 березня

Фото – 100pryvitan.com.ua.

День ангела Олександри 2025: оригінальні привітання та листівки 20 березня

Фото – vitannya.in.ua.

Отметим, что 20 марта праздник именин также отмечают Иван, Василий, Виктор, Максим, Никита, Сергей, Клавдия, Мария, Светлана, Ульяна.

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