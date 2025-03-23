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День ангела Анастасії 2025: вітання та милі листівки 21 січня

21 січня іменини святкують всі Анастасії.  День ангела – це чудова нагода подарувати теплі слова власницям цього імені. Щирі побажання та увага обов’язково зроблять цей день ще більш радісним для кожної Настусі.

Як повідомляє Studway з посиланням на «Zanoza», ім’я Анастасія вже багато століть зачаровує своєю мелодійністю та глибоким змістом. Воно має давньогрецьке коріння та походить від слова ἀνάστασις (анастасіс), що перекладається як «воскресіння», «відродження». Це ім’я символізує духовне оновлення, життєву силу та віру в перемогу над смертю. У християнській традиції ім’я стало популярним завдяки святій Анастасії Узорішительниці, яка допомагала в’язням і нужденним. Вона є уособленням доброти, милосердя та щирої любові до людей.

Ім’я Анастасія популярне не лише в Україні. Воно широко поширене в слов’янських країнах, Греції, Франції, Італії, а також у США та Великій Британії. У різних культурах його адаптовано до мовних особливостей, наприклад:

  • Anastasia (англійська, французька),
  • Anastasie (французька),
  • Anastasija (польська, чеська).

Популярність імені обумовлена його мелодійністю, глибоким значенням і релігійним підґрунтям.

Коли святкують День ангела Анастасії 2025

 Власниці цього імені мають прекрасну нагоду святкувати День ангела кілька разів на рік, але головна дата в церковному календарі припадає на 22 грудня – день пам’яті святої Анастасії Узорішительниці. Інші дати можна уточнити в церковному календарі.

Привітання Анастасії з Днем ангела

– Сьогодні день твій, Анастасіє,
Нехай радість серце гріє.
Ангел завжди хай тебе оберігає,
Щастя й любов у дім твій пускає!

– Настусю, з Днем ангела! Бажаю, щоб твій життєвий шлях був наповнений любов’ю, щастям і гармонією. Нехай у твоєму серці завжди світить сонце, а мрії стають реальністю!

– Настя, будь така ж яскрава, як весняний світанок, і така ж непередбачувана, як травневий дощ. Нехай у тебе завжди буде причина для усмішки! З іменинами!

– З Днем ангела, Анастасіє! Хай твій Ангел охоронець завжди буде поруч і береже тебе від усіх негараздів. Хай доля буде до тебе прихильною, даруючи радість і натхнення кожного дня.

– Дорога Настусю, вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб цей день приніс тобі море позитивних емоцій, а життя завжди радувало приємними сюрпризами.

Листівки з Днем ангела Анастасії

День ангела Анастасії 2025: вітання та милі листівки 21 січня

Фото – 24tv.ua.

День ангела Анастасії 2025: вітання та милі листівки 21 січня

Фото – lux.fm.

День ангела Анастасії 2025: вітання та милі листівки 21 січня

Фото – unian.net.

День ангела Анастасії 2025: вітання та милі листівки 21 січня

Фото – unian.net.

День ангела Анастасії 2025: вітання та милі листівки 21 січня

Фото – lux.fm.

День ангела Анастасії 2025: вітання та милі листівки 21 січня

Фото – mignews.com.ua.

Також 21 січня іменини відзначають Євген, Іван, Ілля, Максим та Ганна.

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