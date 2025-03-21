День ангела Антона 2025: поздравления и открытки 17 января

17 января День ангела отмечают все мужчины по имени Антон. Это прекрасная возможность поздравить именинника красивыми и теплыми словами.
Как сообщает Studway со ссылкой на «iz.com.ua», имя Антон имеет древнее происхождение, которое уходит в римские времена. Оно происходит от латинского «Antonius», что в переводе означает «вступающий в бой», «соревнователь» или «бесценный». Имя также ассоциируется с благородством, смелостью и мудростью. В истории известно имя святого Антония Великого – одного из самых почитаемых христианских святых, считающегося основателем монашества.
Когда празднуют День ангела Антона 2025
В православной и католической традициях День ангела Антона отмечают несколько раз в год, в зависимости от даты чествования святых с этим именем. Точная дата именин зависит от того, какой святой является покровителем конкретного Антона. Обычно отмечают ближайшую дату после дня рождения.
Примеры поздравлений с именинами Антона
– Антон, с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, дарит вдохновение, удачу и радость в каждом дне!
– Дорогой Антон, в этот праздничный день желаю тебе крепкого здоровья, благополучия и безграничного счастья. Пусть ангел-хранитель ведет тебя путем добра и любви, а все твои мечты сбываются!
– Антон, поздравляю с именинами! Желаю, чтобы удача шла за тобой, как хвост за котом, а все проблемы разлетались, как листья осенью. Будь счастлив и несокрушим, как настоящий герой!
– Сегодня, Антон, твой день,
Да сияет радостно жизнь огонь.
Пусть здоровье и удача придет,
Ангел-хранитель всегда ведет!
Открытки с Днем ангела Антона
Фото – hochu.ua.
Фото – apostrophe.ua.
Фото – tsn.ua.
Фото – unian.net.
Фото – lux.fm.
Отметим, что 17 января именины отмечают Павел, Георгий, Антонина, Виктор, Ян, Егор и Иван.