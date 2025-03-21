День ангела Антона 2025: поздравления и открытки 17 января

17 января День ангела отмечают все мужчины по имени Антон. Это прекрасная возможность поздравить именинника красивыми и теплыми словами.

Как сообщает Studway со ссылкой на «iz.com.ua», имя Антон имеет древнее происхождение, которое уходит в римские времена. Оно происходит от латинского «Antonius», что в переводе означает «вступающий в бой», «соревнователь» или «бесценный». Имя также ассоциируется с благородством, смелостью и мудростью. В истории известно имя святого Антония Великого – одного из самых почитаемых христианских святых, считающегося основателем монашества.

Когда празднуют День ангела Антона 2025

В православной и католической традициях День ангела Антона отмечают несколько раз в год, в зависимости от даты чествования святых с этим именем. Точная дата именин зависит от того, какой святой является покровителем конкретного Антона. Обычно отмечают ближайшую дату после дня рождения.

Примеры поздравлений с именинами Антона

– Антон, с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, дарит вдохновение, удачу и радость в каждом дне!

– Дорогой Антон, в этот праздничный день желаю тебе крепкого здоровья, благополучия и безграничного счастья. Пусть ангел-хранитель ведет тебя путем добра и любви, а все твои мечты сбываются!

– Антон, поздравляю с именинами! Желаю, чтобы удача шла за тобой, как хвост за котом, а все проблемы разлетались, как листья осенью. Будь счастлив и несокрушим, как настоящий герой!

– Сегодня, Антон, твой день,

Да сияет радостно жизнь огонь.

Пусть здоровье и удача придет,

Ангел-хранитель всегда ведет!

Открытки с Днем ангела Антона

Фото – hochu.ua.

Фото – apostrophe.ua.

Фото – tsn.ua.

Фото – unian.net.

Фото – lux.fm.

Отметим, что 17 января именины отмечают Павел, Георгий, Антонина, Виктор, Ян, Егор и Иван.