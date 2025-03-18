День ангела Даниила 2025: поздравления и открытки 16 февраля

16 февраля День ангела отмечают все Данилы. Именины – это прекрасная возможность вспомнить о святом покровителе, помолиться, поздравить знакомых Данилов и пожелать им всех благ.
Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «Zanoza», имя Даниил (или Даниил) имеет древнееврейские корни и означает «Бог – мой судья». Его носил один из самых почитаемых библейских пророков – пророк Даниил, служивший при царе вавилонском дворе, известный своей мудростью и верой.
Имя Даниил наделяет своего владельца спокойствием, выдержкой, доброжелательностью и разумом. Данилы часто преуспевают в юриспруденции, науке, образовании или искусстве. Они честны, надежны и обладают развитым чувством справедливости.
Когда празднуют День ангела Даниила 2025
Данилы могут отмечать свои именины несколько раз в год. В православной традиции много святых с именем Даниил, поэтому именины могут приходиться на разные даты. Считается, что именины следует отмечать в ближайший после дня рождения день памяти святого с таким же именем. В народных верованиях считалось, что именины – это день, когда ангел-хранитель особенно близок к человеку и дарит ему свою поддержку.
Поздравления с именинами Даниила
– С Днем ангела, Данила! Пусть небесный покровитель дарует тебе здоровье, мир в душе и силу для воплощения всех мечтаний. Будь всегда под его защитой!
– Данило, твое имя означает «Божий суд», поэтому желаю тебе всегда быть справедливым и честным в своих действиях и решениях. С Днем ангела!
– Ангел пусть тебя ведет,
От беды оберегает,
И счастлив каждый день
Он тебе благословляет!
– Даниил – мужественный и смелый,
Всегда честный и справедливый.
С Днем ангела тебя поздравляем,
Всего лучшего желаем!
– Пусть ангел-хранитель тебя оберегает,
От зла и невзгод всегда защищает.
С Днем ангела, Данило, поздравляем,
Счастья и добра тебе желаем!
Открытки с именинами Данила
Фото – tsn.ua.
Фото – volyninfo.com.
Фото – vitay.com.ua.
Фото – ytimg.com.
Фото – volyninfo.com.
Также 16 февраля именины празднуют Юлиан, Иеремия, Илия, Павел, Макар, Самуил.