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День ангела Даниила 2025: поздравления и открытки 16 февраля

16 февраля День ангела отмечают все Данилы. Именины – это прекрасная возможность вспомнить о святом покровителе, помолиться, поздравить знакомых Данилов и пожелать им всех благ.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «Zanoza», имя Даниил (или Даниил) имеет древнееврейские корни и означает «Бог – мой судья». Его носил один из самых почитаемых библейских пророков – пророк Даниил, служивший при царе вавилонском дворе, известный своей мудростью и верой.

Имя Даниил наделяет своего владельца спокойствием, выдержкой, доброжелательностью и разумом. Данилы часто преуспевают в юриспруденции, науке, образовании или искусстве. Они честны, надежны и обладают развитым чувством справедливости.

Когда празднуют День ангела Даниила 2025

Данилы могут отмечать свои именины несколько раз в год. В православной традиции много святых с именем Даниил, поэтому именины могут приходиться на разные даты. Считается, что именины следует отмечать в ближайший после дня рождения день памяти святого с таким же именем. В народных верованиях считалось, что именины – это день, когда ангел-хранитель особенно близок к человеку и дарит ему свою поддержку.

Поздравления с именинами Даниила

– С Днем ангела, Данила! Пусть небесный покровитель дарует тебе здоровье, мир в душе и силу для воплощения всех мечтаний. Будь всегда под его защитой!

– Данило, твое имя означает «Божий суд», поэтому желаю тебе всегда быть справедливым и честным в своих действиях и решениях. С Днем ангела!

– Ангел пусть тебя ведет,
От беды оберегает,
И счастлив каждый день
Он тебе благословляет!

Даниил – мужественный и смелый,

Всегда честный и справедливый.

С Днем ангела тебя поздравляем,

Всего лучшего желаем!

– Пусть ангел-хранитель тебя оберегает,

От зла и невзгод всегда защищает.

С Днем ангела, Данило, поздравляем,

Счастья и добра тебе желаем!

Открытки с именинами Данила

День ангела Данила 2025: привітання та листівки 16 лютого

Фото – tsn.ua.

День ангела Данила 2025: привітання та листівки 16 лютого

Фото – volyninfo.com.

День ангела Данила 2025: привітання та листівки 16 лютого

Фото – vitay.com.ua.

День ангела Данила 2025: привітання та листівки 16 лютого

Фото – ytimg.com.

День ангела Данила 2025: привітання та листівки 16 лютого

Фото – volyninfo.com.

Также 16 февраля именины празднуют Юлиан, Иеремия, Илия, Павел, Макар, Самуил.

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