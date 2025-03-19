День ангела Дарии 2025: оригинальные поздравления и открытки 19 марта

19 марта именины отмечают все владелицы имени Дария. День ангела – это отличный случай пожелать Дарии всего наилучшего. Пусть этот день будет наполнен приятными моментами, тёплыми словами и искренними ухмылками!

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «Рlitkar», имя Дария имеет древнегреческие и персидские корни. Оно происходит от персидского имени Дарайавауш, что означает «владычица блага» или «владеющая добром». В европейских странах имя получило распространение благодаря греческому варианту – Дариос. В христианской традиции это имя носила святая мученица Дария Римская, пострадавшая за веру вместе с мужем Хрисанфом.

Имя Дария популярно во многих странах мира. Его носят женщины в Украине, Польше, Италии, Германии, Франции и Латинской Америке. В украинской культуре имя издавна ассоциируется с сильной, целеустремленной и доброй женщиной, умеющей преодолевать трудности и дарить радость окружающим.

Когда празднуют именины Дарии 2025 года

Согласно православному календарю, именины Дарии празднуют несколько раз в год и одно из них – 19 марта. В День ангела Дарии обычно посещают церковь, где ставят свечи за здоровье именинницы. Также устраивают семейные обеды, приглашают близких и друзей. Дарьи дарят подарки и открытки с поздравлениями.

Поздравление с Днем ангела Дарии

– Дорогая Дарья! Поздравляю с Днем ангела! Пусть святой покровитель всегда оберегает тебя, дарит мир, любовь и благополучие. Желаю тебе вдохновения, радости и исполнения всех мечтаний!

– Даша, с именинами тебя! Пусть жизненный путь будет полон светом, счастьем и добрыми людьми. Желаю крепкого здоровья, успеха во всех начинаниях и тепла в сердце!

– Пусть ангел твой рядом шагает,

Тебя от непогоды спасает,

Дарит любовь и тепло,

Чтобы в сердце всегда расцветало добро!

– Дарие, пусть солнце сияет,

Счастье светом озаряет!

Пусть исполнятся все мечты,

Радости, добра и надежды!

Открытки с именинами Дарии

Фото – gumoreska.in.ua.

Фото – telegraf.com.ua.

Фото – tviysvit.com.ua.

Фото – tviysvit.com.ua.

Отметим, что 19 марта праздник именин также отмечает Дмитрий, Иван и София.