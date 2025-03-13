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День ангела Дмитрия 2025: поздравления и открытки 27 января

27 января именины празднуют все мужики и ребята по имени Дмитрий. День ангела – прекрасная возможность напомнить близкому человеку, насколько он важен. Это имя символизирует силу, разум и доброту. Подарите Дмитрию искренние пожелания, чтобы этот день стал для него еще ярче!

Как сообщает Studway со ссылкой на «RolitExpert», имя Дмитрий происходит из древнегреческого языка и связано с именем богини земледелия Деметры. Оно означает «земной», «принадлежащий к земле». Это имя символизирует плодовитость, силу и мудрость. Дмитрий – одно из самых популярных имен в мире, особенно среди славянских народов. Оно ассоциируется с сильным, умным и надежным человеком.

Имя Дмитрий популярно во многих странах, особенно в тех, которые имеют православные и католические традиции. В разных уголках мира его звучание и написание несколько меняется:

  • Украина – Дмитрий,
  • Россия – Дмитрий,
  • Греция – Димитрис,
  • Болгария – Димитар,
  • Италия – Деметрио.

В Украине имя Дмитрий всегда было среди любимых, поскольку его носил святой великомученик Дмитрий Солунский, символ защиты, веры и мужества.

Когда празднуют День ангела Дмитрия 2025

Именины Дмитрия празднуют несколько раз в год и одна из этих дат по новому стилю – 27 января. Однако именины Дмитрия можно праздновать в другие дни года, в зависимости от календаря.

Примеры поздравлений с Днем ангела Дмитрия

– Дорогой Дмитрий, поздравляю с именинами! Желаю всегда оставаться сильным, целеустремленным и вдохновенным. Пусть ангел всегда оберегает тебя!

– Дмитрий, с Днем ангела! Пусть в твоей жизни будет много счастья, добрых людей и ярких моментов. Пусть твой защитник помогает тебе во всем, а удача никогда не отворачивается!

– Дмитрий, друг, в день праздничный

Пусть сияет звезда над тобой.

Ангел-хранитель пусть оберегает,

Удачу и счастье тебе посылает.

Будь мужественным, сильным, как всегда,

Осуществляй мечты, преодолевай беды!

– Уважаемый Дмитрий, поздравляю с Днем ангела! Пусть в работе все складывается удачно, проекты завершаются успешно, а в жизни царит гармония и радость.

– Дмитрий, поздравляю с именинами! Пусть ангел всегда напоминает тебе, куда поставил ключи, телефоны и носки. Желаю вдохновения, смелости и множества веселых моментов!

Открытки с Днем ангела Дмитрия

День ангела Дмитра 2025: вітання та листівки 27 січня

Фото – googleusercontent.com.

День ангела Дмитра 2025: вітання та листівки 27 січня

Фото – radiotrek.rv.ua.

День ангела Дмитра 2025: вітання та листівки 27 січня

Фото – lux.fm.

День ангела Дмитра 2025: вітання та листівки 27 січня

Фото – apostrophe.ua.

День ангела Дмитра 2025: вітання та листівки 27 січня

Фото – forkids.org.ua.

Также 27 января именины отмечают Иван и Петр.

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