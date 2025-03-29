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У ChatGPT появилась новая функция, которая может заменить дизайнера: как пользоваться
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Функция может заменить дизайнера интерьера. Платформа ChatGPT, разработанная...
Индексация пенсий в 2025 году: кто получит повышение и на какую сумму?
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Из-за индексации часть украинских пенсионеров осталась без льгот: кого касается
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Согласно результатам комиссионного обследования улиц Киева количество участков, где...
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29 марта — особый день, когда владельцы имени Роман...
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Политика
Политика
Новолуние и солнечное затмение 29 марта 2025 года: прогноз
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Политика
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Политика
Индексация пенсий в 2025 году: кто получит повышение и на какую сумму?
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Когда у «Резерв+» появится направление на ВЛК
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Из-за индексации часть украинских пенсионеров осталась без льгот: кого касается
Общество
Осторожно, 4 уровень: прогноз магнитных бурь на 28-29 марта
Общество
До +19 и дожди: прогноз погоды в Украине на выходные
Экономика
Экономика
В столице сократили количество участков, на которых разрешается увеличивать скорость до 80 км/ч.
Экономика
Эрдоган после разговора с Путиным заявил, что Турция готова стать площадкой для мирных переговоров
Экономика
В РФ пожаловались на низкую результативность переговоров с США в Саудовской Аравии
Экономика
День ангела Романа 29 марта: что означает это имя и почему его носители – настоящие лидеры духа
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Культура
Культура
День ангела Филиппа 2025: поздравления и открытки 29 марта
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В команде Вакарчука объяснили, имеет ли он статус участника боевых действий и какую должность занимает в ВСУ
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Что означают сны о расставании: толкование за разными сонниками
Культура
Магнитная буря сегодня 28 марта: как повлияет на здоровье и что делать
Культура
Король Чарльз ІІІ попал в больницу из-за побочных эффектов лечения рака: что известно
Статьи
Статьи
Леди Гагу обвиняют в плагиате и требуют 100 миллионов компенсации
Статьи
День ангела Филиппа 2025: поздравления и открытки 29 марта
Статьи
Что такое фитнес для ленивых и как поддерживать форму без труда
Статьи
Готовимся к лету: план на 12 недель для здорового тела
Статьи
Секреты саморазвития: с чего начать
Горячее с рубрик
Главная
Политика
Общество
Экономика
Культура
Статьи
Политика
Новолуние и солнечное затмение 29 марта 2025 года: прогноз
0
Узнайте, на кого это астрологическое событие окажет наибольшее...
Как заработать деньги с помощью искусственного интеллекта: полный гайд
0
ШИ – это технология, имитирующая человеческий интеллект для...
У ChatGPT появилась новая функция, которая может заменить дизайнера: как пользоваться
0
Функция может заменить дизайнера интерьера. Платформа ChatGPT, разработанная...
Индексация пенсий в 2025 году: кто получит повышение и на какую сумму?
0
С 1 марта 2025 г. в Украине планируют...
Когда у «Резерв+» появится направление на ВЛК
0
Уже скоро в приложении появится Е-направление на ВЛК....
Общество
Предпасхальный скачок цен: какие три популярных продукта в Украине существенно подорожают
0
В преддверии Пасхи из-за растущего спроса и ряда других...
Какая категория военнообязанных может потерять бронь в апреле
0
Из-за полномасштабной войны в Украине общая мобилизация продлена до...
Из-за индексации часть украинских пенсионеров осталась без льгот: кого касается
0
В марте 2025 года часть сельских учителей, которые вышли...
Осторожно, 4 уровень: прогноз магнитных бурь на 28-29 марта
0
В Украине продолжаются магнитные бури и в пятницу, 28...
До +19 и дожди: прогноз погоды в Украине на выходные
0
В последние выходные марта в Украине прогнозируется теплая погода,...