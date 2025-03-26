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День ангела Ларисы 2025: поздравления и открытки 26 марта

26 марта именины отмечают все Ларисы. День ангела – прекрасная возможность порадовать именинниц подарками и поздравлениями.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «Рlitkar», имя Лариса имеет древнегреческие корни и происходит от слова «Λάρισα», что означает «чайка» или «приятная». По другой версии, имя связано с городом Лариса в Греции, существовавшим еще в античные времена. В православной традиции имя стало известно благодаря святой мученице Ларисе Готфской, пострадавшей за христианскую веру в IV в.

Лариса является популярным именем во многих странах, в частности, в Украине, России, Беларуси, Греции и некоторых других европейских государствах. В Украине имя Лариса приобрело широкую популярность в XX в. до сих пор остается довольно распространенным.

Когда празднуют именины Ларисы 2025

Согласно новому церковному календарю, на который Православная церковь Украины перешла с 1 сентября 2023 года, именины Ларисы отмечают: 26 марта и 8 апреля. В День ангела Ларисы обычно посещают церковь, где ставят свечи за здоровье именинницы. Также устраивают семейные обеды, приглашают близких и друзей. Ларисе дарят подарки и открытки с поздравлениями.

Поздравления с именинами Ларисы

– Дорогая Лариса! Поздравляю с Днем ангела! Пусть святая покровительница всегда охраняет тебя, наполняя жизнь гармонией, счастьем и любовью. Желаю крепкого здоровья, радости, исполнения всех мечтаний и тепла в сердце!

– Лариса! В этот особый день хочу пожелать неистощимой энергии, искренней любви и верных друзей рядом. Пусть жизнь дарит только приятные сюрпризы, а твой ангел-хранитель всегда ведет тебя правильным путем!

– Милая Лариса! Пусть этот день принесет много счастливых мгновений, тёплых слов и искренних улыбок. Желаю всегда оставаться такой же доброй, волшебной и жизнерадостной!

– Лариса, милая, светлая звезда,
Пусть жизнь цветет, как цветок!
Да будет радость и достаток,
Счастлив каждый день и утро!

– Пусть ангел твой тебя охраняет,
От бед, тревог и зла оберегает.
Пусть любовь в душе пылает,
И счастье в жизни не угасает!

– С Днем ангела, Лариса милая,
Пусть свершатся все чудеса,
Да будет судьба легкокрыла,
Здоровья, счастья и добра!

Открытки с именинами Ларисы

День ангела Лариси 2025: привітання та листівки 26 березня

Фото – glavred.info.

День ангела Лариси 2025: привітання та листівки 26 березня

Фото – v24.com.ua.

День ангела Лариси 2025: привітання та листівки 26 березня

Фото – lux.fm.

День ангела Лариси 2025: привітання та листівки 26 березня

Фото – radiotrek.rv.ua.

День ангела Лариси 2025: привітання та листівки 26 березня

Фото – telegraf.com.ua.

Также 26 марта именины празднуют Василий, Гаврило, Степан, Алла, Анна.

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