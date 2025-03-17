День ангела Макара 2025: поздравления и милые открытки 10 января

9 января именины отмечают все мужчины по имени Макар. Это прекрасная возможность поздравить своих знакомых и близких с их персональным праздником.

Как сообщает Studway со ссылкой на «Рlitkar», слово «Макар» происходит от древнегреческого «макариос», переводимого как «блаженный», «счастливый». В античной Греции это был один из эпитетов Зевса, подчеркивавший его величие и благословение. В украинской культуре имя Макар ассоциируется с добротой, мудростью и спокойствием.

Когда празднуют День ангела Макара 2025

Поскольку в церковном календаре есть несколько святых по имени Макар, День ангела этого имени празднуют несколько раз в год. Точные даты могут отличаться в зависимости от церковного календаря.

Поздравление Макара с Днем ангела

– Макар, желаю тебе, чтобы жизнь была раскрашена яркими красками, бесконечными возможностями и хорошими друзьями. Пусть ангел-хранитель всегда оберегает тебя!

– Макар, приветствую! Пусть твой День ангела будет ярким и незабываемым, как ты сам! Желаю оставаться столь же положительным и жизнерадостным, даже когда ты ищешь свои очки!

– Макар, поздравляю с именинами! Пусть твой день ангела будет таким же ярким и незабываемым, как ты сам! Желаю тебе всегда оставаться таким же положительным и жизнерадостным, даже когда ты ищешь свои очки!

Макар, поздравляю с Днем ангела! Пусть жизнь будет наполнена радостью, любовью и успехом. Желаю здоровья, неистощимой энергии и оставаться таким же добрым и отзывчивым.

Открытки с именинами Макара

Фото – 1plus1.ua.

Фото – lux.fm.

Фото – vjoy.cc.

Фото – vjoy.cc.

Фото – mignews.com.ua.

День Ангела 10 января отмечают также Анатолий, Григорий, Павел и Петр.