День ангела Макара 2025: поздравления и милые открытки 10 января

9 января именины отмечают все мужчины по имени Макар. Это прекрасная возможность поздравить своих знакомых и близких с их персональным праздником.
Как сообщает Studway со ссылкой на «Рlitkar», слово «Макар» происходит от древнегреческого «макариос», переводимого как «блаженный», «счастливый». В античной Греции это был один из эпитетов Зевса, подчеркивавший его величие и благословение. В украинской культуре имя Макар ассоциируется с добротой, мудростью и спокойствием.
Когда празднуют День ангела Макара 2025
Поскольку в церковном календаре есть несколько святых по имени Макар, День ангела этого имени празднуют несколько раз в год. Точные даты могут отличаться в зависимости от церковного календаря.
Поздравление Макара с Днем ангела
– Макар, желаю тебе, чтобы жизнь была раскрашена яркими красками, бесконечными возможностями и хорошими друзьями. Пусть ангел-хранитель всегда оберегает тебя!
– Макар, приветствую! Пусть твой День ангела будет ярким и незабываемым, как ты сам! Желаю оставаться столь же положительным и жизнерадостным, даже когда ты ищешь свои очки!
– Макар, поздравляю с именинами! Пусть твой день ангела будет таким же ярким и незабываемым, как ты сам! Желаю тебе всегда оставаться таким же положительным и жизнерадостным, даже когда ты ищешь свои очки!
Макар, поздравляю с Днем ангела! Пусть жизнь будет наполнена радостью, любовью и успехом. Желаю здоровья, неистощимой энергии и оставаться таким же добрым и отзывчивым.
Открытки с именинами Макара
Фото – 1plus1.ua.
Фото – lux.fm.
Фото – vjoy.cc.
Фото – vjoy.cc.
Фото – mignews.com.ua.
День Ангела 10 января отмечают также Анатолий, Григорий, Павел и Петр.