День ангела Марии 2025: поздравления и милые открытки 26 января

26 января именины отмечают все Марии. День ангела – это особый праздник, напоминающий о доброте, свете и благородстве этого имени. Выбирайте искренние слова, чтобы поздравить родных и знакомых Марий, дарите им тепло и радость в этот день. Пусть этот праздник станет днем счастливых эмоций и приятных воспоминаний!

Как сообщает Studway со ссылкой на «RolitExpert», имя Мария берет свое начало с древнееврейского языка. В переводе оно имеет несколько значений, в частности «госпожа», «горькая», «любимая», «звезда моря». В христианской традиции имя связано с образом Девы Марии, матери Иисуса Христа, символом чистоты, любви и смирения. Благодаря этому имя Мария стало олицетворением женственности, благородства и духовной красоты.

Имя Мария распространено во всем мире и имеет множество вариантов:

Украина: Мария, Маричка, Маша, Маруся

Англия: Mary

Франция: Мария

Италия и Испания: Maria

Германия: Maria

Польша: Maria

Мария – это универсальное имя, которое ассоциируется с добротой, милосердием и духовной силой.

Когда празднуют День ангела Марии 2025

День ангела Марии отмечают в несколько дат в зависимости от церковного календаря и одной из них 26 января.

Поздравления с именинами Марии

– Мария, с Днем ангела! Сегодня твой день и я желаю, чтобы этот год был полон новых возможностей, счастливых событий и душевного тепла. Пусть сердце расцветает от радости, а вокруг всегда будут верные друзья!

– Мария, пусть ангел твой рядом шагает,

В сердце пусть вера всегда властвует.

Счастья, здоровья, тепла и любви,

Пусть исполняешь ты все свои желания!

– С Днем ангела, Маричко! Пусть жизнь дарит только самое лучшее, а твой ангел-хранитель всегда будет рядом! Пусть этот день будет таким ярким, как твои самые лучшие селфи и таким же сладким, как любимый десерт!

– Мария, в твой День ангела желаю, чтобы Дева Мария всегда оберегала тебя и близких. Пусть вера и любовь наполняют твое сердце!

Открытки с Днем ангела Марии

Фото – oblrada.km.ua.

Фото – radioera.com.ua.

Фото – hochu.ua.

Фото – rivne.cx.ua.

Фото – lux.fm.

Фото – fakty.com.ua

Также 26 января именины отмечают Аркадий, Иван, Петр, Семен и Федор.