День ангела Никиты 2025: поздравления и оригинальные открытки 31 января

31 января именины празднуют все мужчины по имени Никита. День ангела – прекрасная возможность поздравить близких, подарить им хорошее настроение и напомнить об их небесном покровителе.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «RolitExpert», имя Никита имеет греческое происхождение и происходит от слова Νικήτας, что означает «победитель». Оно напрямую связано с древнегреческой богиней победы Никой и первоначально было популярно среди воинов и правителей. В Украине имя стало известно еще во времена Киевской Руси и быстро приобрело популярность благодаря православным святым, которые носили его. Она до сих пор пользуется большой популярностью, ведь ассоциируется с силой духа, стойкостью и целеустремленностью.

Характер Никиты: какие черты присущи владельцам этого имени

Люди с именем Никита обычно отличаются следующими чертами:

– Целеустремленность – Никиты всегда стремятся достичь своих целей и не боятся трудностей.

– Лидерство – они имеют естественную харизму и умеют вести за собой других.

– Смелость – владельцы этого имени не боятся рисковать и принимать важные решения.

– Доброжелательность – Никиты легко находят общий язык с людьми и умеют поддерживать дружеские отношения.

– Выносливость – они могут преодолевать любые трудности благодаря внутренней силе и настойчивости.

Когда празднуют День ангела Никиты 2025

В православном календаре именины Никиты празднуются несколько раз в год, потому что это имя носили многие святые. В этот день именинники могут посетить храм, поставить свечу своему небесному покровителю, помолиться за здоровье и получить теплые поздравления от родных и друзей.

Поздравление с Днем ангела Никиты

– Дорогой Никита! Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда оставаться сильным, смелым и целеустремленным. Пусть ангел-хранитель ведет тебя правильным путем и оберегает от всех бед!

– Никита, сегодня твой день! Желаю здоровья, удачи, новых свершений и исполнения самых заветных мечтаний. Пусть каждый день доставляет радость, а рядом всегда будут верные друзья и родные люди!

– Поздравляю с именинами, Никита! Пусть в твоей жизни всегда будет место для ярких впечатлений, добрых людей и больших побед! Ангел-хранитель да хранит тебя от всех невзгод.

– Пусть ангел твой тебя ведет,

От беды всегда убережет.

Чтобы успех в жизни ждал,

И счастье каждый день дарил!

– Никита, будь всегда счастлив,

Здоровым, сильным и красивым.

Пусть мечты сбываются все,

А счастье льется через край!

– День ангела пусть принесет

Добро, достаток и все,

Что ты себе запланировал,

Чтобы каждый день радовался и праздновал!

– Никита, желаю тебе побеждать всегда и повсюду! Чтобы удача была такой же верной, как твой ангел-хранитель, а настроение – как после выигранного джекпота! С именинами!

– С Днем ангела, Никита! Пусть все препятствия обходят тебя стороной, а удача и успех приходят без приглашения! Желаю тебе, чтобы твои проблемы были такими же маленькими, как заряд батареи в телефоне перед сном!

Открытки с Днем ангела Никиты

Фото – tsn.ua.

Фото – hochu.ua.

Фото – mignews.com.ua.

Фото – lux.fm.

Фото – lux.fm.

Также 31 января именины отмечают Виктор, Илья и Иван.