День ангела Николая 2025: поздравления и открытки 19 января

19 января именины отмечают все Николая. День ангела – это праздник, исполненный тепла, искренних пожеланий и духовного возвышения. Это прекрасный момент напомнить близким, насколько они важны и подарить им минуты радости. Обязательно найдите время, чтобы поздравить знакомых Николая с их особым днем.

Как сообщает Studway со ссылкой на «Zanoza», имя Николай имеет греческие корни и происходит от слов «никос» (победа) и «лаос» (народ), что в переводе означает «победитель народов» или «приносящий победу». С давних времен это имя ассоциировалось с лидерством, мужеством и помощью людям. Особую популярность Николай получил благодаря святому Николаю Чудотворцу, который стал олицетворением доброты, щедрости и милосердия. Его фигура известна по всему миру, и именно он стал прототипом современного Санта-Клауса.

Имя Николай известно во многих странах, однако звучит оно по-разному в зависимости от традиций:

– Греция: Николаос.

– Англия: Николас, Ник.

– Италия: Николо.

– Германия: Николаус.

– Франция: Николя.

– Испания: Николас.

Популярность этого имени сохраняется по сей день. Оно входит в список наиболее употребляемых во многих странах.

Когда празднуют День ангела Николая 2025

В церковном календаре есть несколько дат, на которые приходится День ангела Николая. Наиболее известные из них: 9 мая – день перенесения мощей святого Николая в Бари и 6 декабря – день памяти святого Николая Чудотворца. Эти дни прекрасная возможность поздравить знакомых Николай с праздником и пожелать им счастливой и радостной жизни.

Поздравление с Днем ангела Николая

– Дорогой Николай, с Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда ведет тебя к свету, оберегает от невзгод и помогает во всех начинаниях.

– Николай, поздравляем тебя с праздником! Пусть в твоей жизни будет больше радостных моментов, а счастье и здоровье всегда сопровождают тебя. С именинами!

– Николай! Желаю тебе сил, мудрости и вдохновения. Пусть ангел всегда будет рядом, помогая тебе преодолевать все препятствия.

– Николай, с праздником именин! Пусть этот день доставит тебе море радости, улыбок и приятных сюрпризов. Будь здоров и счастлив!

– Николай, поздравляю с Днем ангела! Твое имя всегда звучит гордо, а сердце наполняется радостью и теплом. Пусть ангел-хранитель всегда укажет правильный путь и защитит от невзгод. Счастья тебе, мира и любви!

Открытки с именинами Николая

Фото – tsn.ua.

Фото – telegraf.com.ua.

Фото – 24tv.ua.

Фото – pinimg.com.

Фото – lux.fm.

Отметим, что 19 января именины отмечают также Антон, Макар, Петр и Федор.