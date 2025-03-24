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День ангела Петра 2025: вітання та оригінальні листівки 1 лютого

1 лютого свято іменин відзначають всі чоловіки на ім’я Петро. День ангела – це чудова нагода привітати всіх власників цього сильного імені. Це ім’я символізує надійність, витривалість та впевненість у собі. Не забудьте привітати знайомого Петра у його особливий день!

Як повідомляє Studway з посиланням на сайт «РolitЕxpert», ім’я Петро походить від давньогрецького слова «Πέτρος» (Petros), що означає «камінь»«скеля». Воно має біблійне походження та тісно пов’язане з християнською традицією.

Святий апостол Петро був одним із найближчих учнів Ісуса Христа та вважається першим Папою Римським. Саме від його імені походить латинське слово «petrus», яке означає міцність і непохитність. Люди, які носять це ім’я, зазвичай відзначаються твердістю характеру, лідерськими якостями та відповідальністю. Вони надійні, працьовиті та мають загострене почуття справедливості.

Ім’я Петро є популярним у багатьох країнах світу. У різних культурах воно має свої варіації:

  • Петрос (Греція),
  • П’єр (Франція),
  • Пітер (Англія),
  • П’єтро (Італія),
  • Пьотр (Польща, Росія).

Коли святкують іменини Петра 2025

Оскільки ім’я Петро має християнське походження, його власники святкують іменини кілька разів на рік і одна з цих дат – 1 лютого.

Привітання з Днем ангела Петра

– Петре, хай радість тебе не минає,
Хай щастя дорогу тобі висилає,
Нехай День ангела принесе натхнення,
А поруч будуть любов і везіння!

– Ти – як скеля, ти – як сталь,
В тобі сила, міць і жар!
Нехай Ангел твій святий
Охороняє день і ніч!

 Дорогий Петре! Вітаю з Днем ангела! Хай життя буде наповнене щасливими моментами, успіхом у всіх починаннях, гармонією в душі та щирими людьми поруч. Бажаю завжди залишатися таким же надійним і сильним, як і твоє ім’я!

– Вітаю тебе, Петре, з іменинами! Нехай твій шлях буде сповнений щастя, здоров’я та великих перемог. Хай святий Петро допомагає у складні моменти, а рідні та друзі підтримують і надихають!

Листівки з Днем ангела Петра

День ангела Петра 2025: вітання та оригінальні листівки 1 лютого

Фото – lux.fm.

День ангела Петра 2025: вітання та оригінальні листівки 1 лютого

Фото – rivne.media.

День ангела Петра 2025: вітання та оригінальні листівки 1 лютого

Фото – unian.net.

День ангела Петра 2025: вітання та оригінальні листівки 1 лютого

Фото – 1plus1.ua.

День ангела Петра 2025: вітання та оригінальні листівки 1 лютого

Фото – unian.net.

День ангела Петра 2025: вітання та оригінальні листівки 1 лютого

Фото – fakty.com.ua.

Також 1 лютого святкують День ангела Василя, Миколи, Семена та Тимофія.

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