День ангела Петра 2025: вітання та оригінальні листівки 1 лютого

1 лютого свято іменин відзначають всі чоловіки на ім’я Петро. День ангела – це чудова нагода привітати всіх власників цього сильного імені. Це ім’я символізує надійність, витривалість та впевненість у собі. Не забудьте привітати знайомого Петра у його особливий день!

Як повідомляє Studway з посиланням на сайт «РolitЕxpert», ім’я Петро походить від давньогрецького слова «Πέτρος» (Petros), що означає «камінь», «скеля». Воно має біблійне походження та тісно пов’язане з християнською традицією.

Святий апостол Петро був одним із найближчих учнів Ісуса Христа та вважається першим Папою Римським. Саме від його імені походить латинське слово «petrus», яке означає міцність і непохитність. Люди, які носять це ім’я, зазвичай відзначаються твердістю характеру, лідерськими якостями та відповідальністю. Вони надійні, працьовиті та мають загострене почуття справедливості.

Ім’я Петро є популярним у багатьох країнах світу. У різних культурах воно має свої варіації:

Петрос (Греція),

П’єр (Франція),

Пітер (Англія),

П’єтро (Італія),

Пьотр (Польща, Росія).

Коли святкують іменини Петра 2025

Оскільки ім’я Петро має християнське походження, його власники святкують іменини кілька разів на рік і одна з цих дат – 1 лютого.

Привітання з Днем ангела Петра

– Петре, хай радість тебе не минає,

Хай щастя дорогу тобі висилає,

Нехай День ангела принесе натхнення,

А поруч будуть любов і везіння!

– Ти – як скеля, ти – як сталь,

В тобі сила, міць і жар!

Нехай Ангел твій святий

Охороняє день і ніч!

– Дорогий Петре! Вітаю з Днем ангела! Хай життя буде наповнене щасливими моментами, успіхом у всіх починаннях, гармонією в душі та щирими людьми поруч. Бажаю завжди залишатися таким же надійним і сильним, як і твоє ім’я!

– Вітаю тебе, Петре, з іменинами! Нехай твій шлях буде сповнений щастя, здоров’я та великих перемог. Хай святий Петро допомагає у складні моменти, а рідні та друзі підтримують і надихають!

Листівки з Днем ангела Петра

Фото – lux.fm.

Фото – rivne.media.

Фото – unian.net.

Фото – 1plus1.ua.

Фото – unian.net.

Фото – fakty.com.ua.

Також 1 лютого святкують День ангела Василя, Миколи, Семена та Тимофія.