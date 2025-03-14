День ангела Ростислава 2025: оригинальные поздравления и открытки 14 марта

14 марта День ангела отмечают все владельцы имени Ростислава. Пусть этот день принесет каждому Ростиславу хорошее настроение, теплые пожелания и счастливые мгновения!

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт Zanoza, имя Ростислав имеет древнеславянское происхождение и состоит из двух частей: «рост» (что означает «рост», «развитие») и «слав» («слава»). Таким образом, имя можно трактовать как «увеличивающий славу», «умножающий добрую славу». Это имя носили князья Киевской Руси, что придает ему историческую значимость и благородное звучание.

Имя Ростислав популярно в Украине, Белоруссии, Чехии, Польше и некоторых других славянских странах. В Украине оно имеет особое уважение благодаря носившим его историческим фигурам. Несмотря на то, что сейчас это имя встречается не так часто, оно остается отличным выбором для мальчиков.

Когда празднуют именины Ростислава 2025 года

Согласно новому церковному календарю, на который Православная церковь Украины перешла с 1 сентября 2023 года, День ангела Ростислава отмечают:

14 марта

27 марта

24 мая

17 июня

В День ангела Ростислава обычно посещают церковь, где ставят свечи за здоровье именинника. Также устраивают семейные обеды, приглашают близких и друзей. Ростиславу дарят подарки и открытки с поздравлениями.

Поздравление с Днем ангела Ростислава

– Дорогой Ростислав! Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный покровитель оберегает тебя от всех бед, дарит счастье, здоровье и мир в душе. Пусть твое имя приносит тебе удачу, силу и вдохновение!

– Ростислав! В этот особый день желаю тебе много радости, светлых моментов и исполнения всех мечтаний. Пусть каждый шаг сопровождается успехом, а твое доброе сердце всегда будет согрето любовью родных и друзей!

– С именинами, Ростислав! Желаю тебе быть сильным, мудрым и непоколебимым в своих стремлениях. Пусть судьба дарит только приятные сюрпризы, а Ангел-хранитель ведет светлым путем!

– Ростислав, друг милый,

Пусть жизнь будет счастливой!

Ангел пусть тебя ведет,

От беды оберегает,

Силы, веры придает И всегда помогает!

– С именинами поздравляю,

Счастья и радости желаю,

Чтобы здоровье только крепло,

В сердце да горит тот свет,

Что ведет к победе,

К счастью и к согласию!

Открытки с именинами Ростислава

Фото – meta.ua.

Фото – fakty.com.ua.

Фото – 24tv.ua.

Фото – 24tv.ua.

Также 14 марта именины празднуют мужчины по имени Михаил.