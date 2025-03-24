День ангела Степана 2025: привітання та оригінальні листівки 27 лютого

27 лютого іменини святкують всі Степани. День ангела – це чудова нагода привітати рідних та близьких, висловити їм найкращі побажання і нагадати про їхнього святого покровителя. Не забудьте сьогодні привітати всіх знайомих Степанів, адже щирі слова та теплі побажання дарують радість імениннику та зміцнюють дружні стосунки!

Як повідомляє Studway з посиланням на сайт «РolitЕxpert», це гарне ім’я походить від грецького слова «Στέφανος» (Stephanos), що означає «вінок» або «корона». Ім’я має глибокий символізм і асоціюється з перемогою, славою та духовною силою.

У православній та католицькій традиціях День ангела Степана відзначають кілька разів на рік, адже це ім’я носили багато святих. Найбільш відомий серед них – Святий первомученик архідиякон Стефан, який загинув за християнську віру в I ст.

Коли святкують День ангела Степана 2025

Дати вшанування святого Степана можуть змінюватися залежно від календаря і однією з цих дат є 27 лютого. Якщо ви маєте знайомого Степана, обов’язково привітайте його з іменинами!

Здавна на День ангела люди йшли до церкви, ставили свічку за здоров’я іменинника та молилися святому покровителю. Вважалося, що Степан – це ім’я людей мудрих, справедливих і сильних духом, тож іменинники цього дня отримували багато щирих побажань.

Серед традицій також:

Святковий обід у колі рідних і друзів.

Дарування ікон із образом святого Степана.

Благодійність і допомога нужденним – на знак вшанування жертовності святого Стефана.

Привітання з Днем ангела Степана

– Дорогий Степане! Вітаю з Днем ангела! Хай небесний покровитель оберігає тебе від усіх негараздів, дарує силу, мудрість і натхнення. Будь здоровим, щасливим і завжди впевненим у своїх силах!

– Степане, у твій особливий день бажаю тобі радості, благополуччя та Божого благословення. Хай удача завжди буде на твоєму боці, а любов і щастя наповнюють твоє життя!

– Дорогий Степане! Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, безмежного щастя, вірних друзів і успіхів у всіх починаннях. Хай ангел-охоронець завжди оберігає тебе від негараздів та наповнює життя світлом і радістю.

– Степане, вітаю з іменинами! Бажаю, щоб ангел-охоронець мав міцні нерви, бо з тобою точно не засумуєш! Нехай життя буде сповнене пригод, усмішок і вдалих жартів!

– Степане, з Днем ангела тебе!

Хай щастя завжди поруч буде,

Здоров’я міцного, як граніт,

І успіх хай тебе не забуде.

Листівки з іменинами Степана

Фото – hochu.ua.

Фото – lux.fm.

Фото – lux.fm.

Фото – lux.fm.

Також 27 лютого День ангела відзначають Михайло, Макар, Петро, Яків, Тимофій, Юліан.