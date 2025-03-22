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День ангела Таисии 2025: поздравления и милые открытки 22 марта

22 марта именины отмечают все владелицы имени Таисия. День ангела – отличный повод поздравить близкого человека. Узнаем больше об имени Таисия, его происхождении, значении и когда праздновать именины в 2025 году.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт Рlitkar, имя Таисия имеет древнегреческие корни и происходит от имени Θαΐς (Таис). Оно переводится как «мудрая», «плодородная», «посвящённая богине Изиде». Известно, что в Древней Греции Таисами часто называли умных и очаровательных женщин. В истории это имя носила Таис Афинская – знаменитая гетера, сопровождавшая Александра Македонского. В христианстве же известна преподобная Таисия Египетская – покаянная грешница, ставшая образцом праведной жизни.

Имя Таисия популярно в славянских странах, в частности, в Украине, Беларуси, России. В православной традиции оно встречается среди женщин, носящих имена в честь святых. Также варианты этого имени можно встретить в Греции, где сохранились древние формы, и в странах Западной Европы (в частности, во Франции и Испании).

Когда празднуют именины Таисии 2025

Православные святые с именем Таисия почитаются несколько раз в год. Одна из этих дат – 22 марта. В День ангела Таисии обычно посещают церковь, где ставят свечи за здоровье именинницы. Также устраивают семейные обеды, приглашают близких и друзей. Таисии дарят подарки и открытки с поздравлениями.

Поздравление с Днем ангела Таисии

– Дорогая Таисие! Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный покровитель оберегает тебя от всех невзгод, дарует душевное спокойствие и помогает во всех начинаниях. Желаю счастья, здоровья, исполнения всех мечтаний и бесконечного света в сердце!

– Любовная наша Таисие! Пусть жизнь будет наполнена радостью, гармонией и теплом. Пусть Господь ведет тебя по лучшим путям, дарит добрых людей рядом и благословляет каждый день. С праздником!

– Милая Таисие! Желаю тебе всегда чувствовать поддержку своего ангела-хранителя, радоваться каждому дню, достигать вершин и оставаться таким же светлым и добрым человеком. Пусть в сердце царит любовь, мир и счастье!

– Таисие, ясная звездница,
Пусть счастье сияет на лице!
Ангел пусть всегда оберегает,
От бед и горя защищает!

– Пусть здоровье крепкое будет,
И жизнь только радость несет,
Чтобы всегда тебя, Таисие,
Обнимало хорошо все!

– Таисие, пусть этот день
Будет полон песен,
Ангел пусть тебя голубит,
И Господь тебя возлюбит!

Открытки с именинами Таисии

День ангела Таїсії 2025: привітання та милі листівки 22 березня

Фото – lux.fm.

День ангела Таїсії 2025: привітання та милі листівки 22 березня

День ангела Таїсії 2025: привітання та милі листівки 22 березня

Фото – tsn.ua.

День ангела Таїсії 2025: привітання та милі листівки 22 березня

Фото – mignews.com.ua.

День ангела Таїсії 2025: привітання та милі листівки 22 березня

Фото – telegraf.com.ua.

Отметим, что 22 марта праздник именин также отметят Василий, Василиса, Дарья.

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