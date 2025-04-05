День ангела Вероники 2025: поздравления и открытки 5 апреля

5 апреля верующие отмечают День ангела Вероники. В этот день церковь чтит память женщины, которая, по преданию, подала Иисусу полотенце, когда Он шел на Голгофу. Ее имя стало символом милосердия, сострадания и силы веры.
Как сообщает Studway со ссылкой на сайт Рlitkar, имя Вероника имеет греческое и латинское происхождение. Его часто переводят как «истинный образ» (vera icon). Святая Вероника считается символом человечности, духовной преданности и поддержки ближнего в самые сложные моменты. Ее фигура упоминается в христианских преданиях, хотя каноническая биография до сих пор остается неподтвержденной.
Поздравления с именинами Вероники
В День ангела принято приветствовать всех, кто носит это имя, желая им здоровья, вдохновения, мира и внутренней силы. Многие посещают церковь, ставят свечу за здоровье и благодарят своего небесного покровителя.
– Вероника, поздравляю с Днем ангела! Пусть ангел-хранитель будет рядом, оберегая от невзгод и даря радость и счастье. Пусть каждый день будет наполнен светом, любовью и гармонией.
– С Днем ангела, Вероника! Желаю, чтобы ангел всегда вел тебя правильным путем, помогал воплощать мечты и добиваться целей. Желаю крепкого здоровья, безграничного счастья и успехов во всех начинаниях.
– Вероника, поздравляю с особым днем! Пусть ангел-хранитель всегда будет на страже твоего счастья, здоровья и благополучия. Пусть каждый день будет полон радости, а все мечты сбываются.
– Вероника, пусть ангел тебя оберегает,
И всегда от проблем защищает.
Пусть радость в душе царит,
И каждый день любовь дарит.
– Вероника, в именины твои,
Желаю счастья, радости, любви.
Пусть ангел твой оберегает тебя,
И добрым словом всегда вдохновляет.
– Вероника, с праздником твоим,
Да будет счастье полный дом!
Пусть ангел крыльями покрывает,
От бед и зла оберегает!
– Вероника, пусть ангел твой несет,
Все самое лучшее, что в жизни есть.
Да будет радость в твоей душе,
И удачи тебе всегда!
Открытки с именинами Вероники
Фото – rivne.media.
Фото – vitannya.in.ua.
Фото – rivne.media.
Фото – v24.com.ua.
Отметим, что 5 апреля День ангела отмечают Георгий, Даниил, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен, Агафья.