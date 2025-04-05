День ангела Вероники 2025: поздравления и открытки 5 апреля

5 апреля верующие отмечают День ангела Вероники. В этот день церковь чтит память женщины, которая, по преданию, подала Иисусу полотенце, когда Он шел на Голгофу. Ее имя стало символом милосердия, сострадания и силы веры.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт Рlitkar, имя Вероника имеет греческое и латинское происхождение. Его часто переводят как «истинный образ» (vera icon). Святая Вероника считается символом человечности, духовной преданности и поддержки ближнего в самые сложные моменты. Ее фигура упоминается в христианских преданиях, хотя каноническая биография до сих пор остается неподтвержденной.

Поздравления с именинами Вероники

В День ангела принято приветствовать всех, кто носит это имя, желая им здоровья, вдохновения, мира и внутренней силы. Многие посещают церковь, ставят свечу за здоровье и благодарят своего небесного покровителя.

– Вероника, поздравляю с Днем ангела! Пусть ангел-хранитель будет рядом, оберегая от невзгод и даря радость и счастье. Пусть каждый день будет наполнен светом, любовью и гармонией.

– С Днем ангела, Вероника! Желаю, чтобы ангел всегда вел тебя правильным путем, помогал воплощать мечты и добиваться целей. Желаю крепкого здоровья, безграничного счастья и успехов во всех начинаниях.

– Вероника, поздравляю с особым днем! Пусть ангел-хранитель всегда будет на страже твоего счастья, здоровья и благополучия. Пусть каждый день будет полон радости, а все мечты сбываются.

– Вероника, пусть ангел тебя оберегает,

И всегда от проблем защищает.

Пусть радость в душе царит,

И каждый день любовь дарит.

– Вероника, в именины твои,

Желаю счастья, радости, любви.

Пусть ангел твой оберегает тебя,

И добрым словом всегда вдохновляет.

– Вероника, с праздником твоим,

Да будет счастье полный дом!

Пусть ангел крыльями покрывает,

От бед и зла оберегает!

– Вероника, пусть ангел твой несет,

Все самое лучшее, что в жизни есть.

Да будет радость в твоей душе,

И удачи тебе всегда!

Открытки с именинами Вероники

Фото – rivne.media.

Фото – vitannya.in.ua.

Фото – rivne.media.

Фото – v24.com.ua.

Отметим, что 5 апреля День ангела отмечают Георгий, Даниил, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен, Агафья.