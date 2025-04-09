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Disney представил первые кадры фильма «Аватар: Огонь и пепел»: что рассказал Кэмерон

Disney презентував перші кадри фільму «Аватар: Вогонь і попіл»: що розповів Кемерон

В ходе престижного кинофорума CinemaCon компания Disney впервые показала эксклюзивные фрагменты новой части легендарной саги – «Аватар: Огонь и пепел».

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «unn», видеообращение к зрителям записал сам Джеймс Кэмерон, который сообщил, что завершает работу над фильмом в Новой Зеландии. Он пообещал, что лента будет еще более эмоциональной, чем предыдущие части, и откроет новые грани вселенной Пандоры. По словам режиссера, главные персонажи снова предстанут перед серьезными испытаниями. Им придется противостоять не только человеческой агрессии, но и таинственным «людям Эша» – новым врагам, о которых еще почти ничего не известно.

Disney презентував перші кадри фільму «Аватар: Вогонь і попіл»: що розповів Кемерон

Фото – unn.ua.

Звезда франшизы Зои Салданья лично вышла на сцену CinemaCon, чтобы представить проект. Она рассказала, что фильм глубже погрузит зрителя в фантастический мир Пандоры и познакомит с двумя новыми кланами – Торговцами ветром и Народом пепла. «Огонь и пепел» продолжит рассказ о жизни Джейка, Нейтири и их семьи после событий «Пути воды». Зрители смогут глубже погрузиться в драму героев и их борьбу за будущее.

По словам Кемерона, новая часть выйдет 19 декабря 2025 года, и, по его мнению, станет «самой эмоциональной и, возможно, лучшей» из всех вышедших до сих пор. Режиссер отметил, что, несмотря на длительную продолжительность (фильм будет длиннее «Пути воды», который шел 3 часа 12 минут), он уверен в сильном эмоциональном воздействии ленты.

У «Огоня и пепла» есть все шансы повторить успех предыдущих частей саги, ведь уже сейчас он вызывает большой резонанс среди фанатов и критиков. Джеймс Кэмерон не останавливается: он планирует выпустить в общей сложности пять частей.

  • «Аватар 4» – ожидается 21 декабря 2029 года
  • «Аватар 5» — 19 декабря 2031 года.

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