Джастин Бибер на грани: фанаты встревожены его состоянием и поведением

В последнее время поклонники Джастина Бибера все чаще выражают обеспокоенность по поводу его ментального состояния. Знаменитость почти не появляется на публике, не представляет новую музыку, а в фотографиях и видео выглядит подавленно и физически истощенно.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт meta, близкий к певцу источник подтвердил – у артиста действительно возникли серьезные трудности с психическим здоровьем. По словам инсайдера, Джастин стал замкнутым, выглядит измученным, а его поведение в последнее время – нестабильное и даже тревожное.

Во время прямых эфиров Инстаграм Бибер неоднократно делился внутренней болью: он теряет контроль над эмоциями, испытывает глубокое разочарование и утрату радости от жизни. Люди из его окружения рассказывают, что ситуация серьезно ухудшилась – он может на днях не есть и бодрствовать, а ночью отправлять хаотические сообщения.

«У него периоды маниакального поведения. Он не понимает, что ему срочно нужна помощь. Это уже не просто усталость или стресс – это тупик»,

– рассказывает источник.

Тревогу разделяет и его супруга, 28-летняя Гейли Бибер. Модель обратилась к друзьям с просьбой о поддержке и молитве за мужчину.

«Она не способна самостоятельно извлечь его из этого состояния. И даже он сам – не в состоянии. Только чудо может помочь»,

– добавляет инсайдер.

Супруги пока избегают публичных заявлений. Они не комментируют ни свой брак, ни слухи о психоэмоциональном состоянии Джастина. Позже в медиа появилась информация о возможной зависимости певца, но его официальный представитель опроверг это, объяснив, что артист занят работой над новым альбомом и ухаживает за новорожденным сыном.