Джастин Бибер появился на улице в банном халате: поклонники обеспокоены его состоянием

В последнее время канадский певец Джастин Бибер все больше уходит от публичности, что вызывает тревогу среди его поклонников. 30-летний артист выглядит отстраненным, мрачным и совсем не заботится о своем внешнем виде.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «Фокус», доказательством тому стало его недавнее появление на улицах Нью-Йорка в банном халате, уггах и шапочке. Как сообщает Daily Mail, в таком виде он возвращался из СПА-процедур. Тем временем его жена Гейли Бибер, недавно ставшая мамой, проводит время с подругой Кендалл Дженнер. Девушки отправились на обед, одевшись гораздо стильнее Джастина. Гейли выбрала черные мешковатые штаны, топ и кожаную куртку, а Кендалл появилась в джинсах, серой футболке и замшевом блейзере.

Джастин Бибер. Фото – dailymail.co.uk.

Джастин Бибер. Фото – dailymail.co.uk.

В СМИ растет количество предположений по поводу проблем в браке супругов и нестабильного психологического состояния певца. Инсайдеры утверждают, что поведение Джастина становится все более странным, а его нелюдимость беспокоит окружение. Ранее в этом месяце пара оказалась в центре сплетен после отдельного появления в популярном ресторане Bar Pitti. Гейли ушла одна, а Джастин приехал на полчаса позже с друзьями, однако впоследствии оставил заведение в полном одиночестве.

По словам источников, близких к певцу, он страдает тревожностью и глубоко укоренился страх перед большими толпами. Именно это явилось причиной его редких публичных выходов и длительной паузы в гастролях.

«Джастин пытается обрести внутренний баланс и избегает ситуаций, где ему пришлось бы общаться с незнакомцами. Поэтому он начал вести почти затворнический образ жизни»,

– рассказывает инсайдер.

Его нелюдимость сказывается и на Гейле, стремящейся поддержать мужчину. Говорят, их недавняя поездка в Аспен была попыткой помочь ему адаптироваться к публичной жизни. Некоторые фанаты предполагают, что ухудшение эмоционального состояния артиста может быть связано с арестом рэпера Шона Комбса (P. Diddy). По слухам, Бибер мог стать жертвой его притязаний в подростковом возрасте. Однако сам певец пока никак не прокомментировал эти заявления.