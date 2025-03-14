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«Джои» возвращается: на YouTube выложили первые серии спин-оффа «Друзей»

На официальном YouTube-канале сериала «Друзья» появились первые две серии спин-оффа «Джои», посвященный культовому персонажу Джои Триббиани в исполнении Мэтта Леблана.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт unn, это первый официальный релиз сериала Джои после его премьеры в 2004 году. В главных ролях – Мэтт Леблан, Дреа де Маттео, Пауло Костанцо, Дженнифер Кулидж и Андреа Андерс. По сюжету Джои покидает Нью-Йорк и переезжает в Голливуд, чтобы построить успешную актерскую карьеру. Там он воссоединяется со своей сестрой Джиной (Дреа де Маттео) и племянником Майклом (Пауло Костанцо).

Сериал «Джои» выходил в 2004-2006 годах и состоял из 46 эпизодов. Несмотря на мощный старт (премьерную серию просмотрели 18,6 млн. зрителей), рейтинг шоу постепенно падал. В 2006 году телеканал NBC сначала перенес сериал в другой эфирный слот, а впоследствии полностью снял его с показа. 8эпизодов так и не вышли в США, но их показали на международных каналах.

После закрытия шоу один из создателей Друзей Кевин С. Брайт поделился своими мыслями о его неудаче.

«В «Друзьях» Джои был веселым ловеласом и преданным другом. Но в спин-оффе его сделали несчастным неудачником, который не мог найти работу или пригласить девушку на свидание. Я считал, что это направление было ошибочным, но меня не услышали»,

– отметил продюсер.

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