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Для чего покупают ветошь: где она используется, как сортируется, кто продаёт, какие виды бывают. Практическое применение вторичного текстиля.
Для чего покупают ветошь: где она используется, как сортируется, кто продаёт, какие виды бывают. Практическое применение вторичного текстиля.
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Для чего продают и покупают ветошь

Ветошь — слово, которое часто ассоциируется со старыми, ненужными тряпками. Но в реальности это востребованный продукт с множеством применений. Её покупают тоннами, перерабатывают, используют на производствах и в быту. За простой тканью кроется огромный рынок вторичного текстиля.

В этой статье DNEWS рассказывает, зачем нужна ветошь, кто её покупает, где используется и почему она важна для экономики и экологии.

Что такое ветошь и откуда она берётся

Ветошью называют текстиль, утративший своё первичное назначение, но пригодный для повторного применения. Это могут быть обрезки, старая одежда, остатки тканей, постельное бельё, полотенца, халаты и даже форменная одежда.

Отход или ресурс

То, что для одних — мусор, для других — полезное сырьё. Ветошь формируется на швейных фабриках, складах, в отелях, больницах, гостиницах и частных домах. Из неё удаляют фурнитуру, пуговицы, молнии, нарезают, сортируют и прессуют. После этого она поступает в продажу.

Виды ветоши

Существует несколько видов ветоши: белая х/б, цветная х/б, фланелевая, махровая, смешанная (синтетика + хлопок). Отдельно выделяют ветошь для машиностроения, металлообработки, медицины, автосервиса. Каждая из них подходит для определённых задач и продаётся по-разному: россыпью, кипами, в рулонах.

Где и зачем используют ветошь

Ветошь — незаменимый материал в промышленности, медицине, автомастерских, строительстве и даже дома. Её применяют для чистки, обезжиривания, впитывания масел и прочих технических работ.

Промышленное применение

На заводах ветошь используют для удаления технической грязи, смазки, масла, пыли с оборудования. В машиностроении — для протирки металлических деталей, в строительстве — для уборки после отделочных работ. Она хорошо впитывает жидкости, не оставляет ворса, не царапает поверхности.

Автосервис и медицина

Автомеханики протирают инструменты, детали двигателя, руки. В медицине ветошь нужна при ремонтах, обслуживании оборудования, для грубой очистки помещений. Используется также в лабораториях, где важна сухая и чистая поверхность.

Кто продаёт и покупает ветошь

Ветошь — это целый бизнес. Её собирают, обрабатывают, фасуют и поставляют предприятиям. Она продаётся в интернет-магазинах, на оптовых базах и напрямую от швейных производств.

Поставщики и переработчики

Существуют компании, специализирующиеся на сборе текстильных отходов. Они принимают ветошь от организаций, сортируют и продают в нужной форме. Некоторые закупают даже у населения — одежду, непригодную для носки, — и превращают её в техническое сырьё.

Покупатели и сферы

Покупателями являются СТО, заводы, клининговые компании, строительные организации, медицинские учреждения. Ветошь также закупают госструктуры — для уборки помещений, технических нужд и обслуживающих служб. Часто её берут и для домашнего использования — особенно фланелевые и махровые отрезки.

Ветошь — это не просто тряпки, а полезный вторичный материал. Её переработка и продажа помогают снижать количество текстильных отходов, экономить ресурсы и обслуживать промышленные процессы. Из простого куска ткани она превращается в важный инструмент для десятков отраслей. Не выбрасывайте — используйте или сдавайте в переработку.

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