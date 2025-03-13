Дмитрий Комаров официально подтвердил развод с Александрой Кучеренко: что известно

Дмитрий Комаров впервые официально подтвердил, что он и Александра Кучеренко разводятся. Он подчеркнул, что это решение было принято взаимно и без конфликтов. Об этом ведущий сообщил в Инстаграмме.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт NV, как отметил Дмитрий, они с Александрой подали совместное заявление о разводе через ЗАГС.

«Да, мы расстаемся. Но это не из-за измены или обмана. Никто никому не причинил боли или не пошел к другому партнеру. Мы расходимся с уважением и пониманием. Это решение двух взрослых людей. И все, что было между нами, останется только нашим общим опытом, за закрытыми дверями семьи, которую, к сожалению, не удалось сохранить»,

– написал Комаров.

Несмотря на завершение супружеской жизни, Дмитрий подчеркнул, что они с Александрой сохранили дружеские отношения и поддерживают общение.

«Разговаривайте друг с другом, находите время для откровенных разговоров. Молчание и невысказанные эмоции могут привести к разрыву, а этого следует избегать. Берегите любимых, свои отношения и цените моменты вместе»,

– обратился он к подписчикам.

Несмотря на то, что их семейная история завершилась, Дмитрий и Александр демонстрируют уважение друг к другу, отмечая, что отношения можно завершать достойно и без конфликтов.