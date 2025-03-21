Дмитрий Комаров в центре скандала: ведущего обвиняют в незаконном джипинге в Карпатах

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Комаров оказался в водовороте критики после того, как рассказал об экспедиции команды «Мир наизнанку» в Карпаты. В своем сообщении в Инстаграм он отметил, что съемочная группа передвигалась по горам на внедорожниках, что вызвало волну возмущения среди украинцев.

Комментаторы обвинили ведущего в популяризации джипинга, который вредит природе и нарушает законодательство, поскольку на территории национальных парков такая деятельность запрещена. Некоторые пользователи даже назвали это «убийством Карпат».

Дмитрий Комаров. Фото – Facebook.

После критики Дмитрий Комаров выступил с объяснением, заявив, что команда «Мир наизнанку» ездила только по дорогам общего пользования, а не заповедными зонами. Он отметил, что Карпаты – это не только заповедники, но и место жительства многих людей, для которых внедорожники являются единственным средством передвижения.

Несмотря на это, не все украинцы приняли оправдание телеведущего. Некоторые считают, что даже разрешенные маршруты могут создавать рекламу джипинга, что провоцирует незаконное вторжение транспорта в охраняемые территории.