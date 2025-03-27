Дочь Елены Кравец работает в шоуруме популярной блоггерки: подробности

Мария Кравец, дочь популярной актрисы Елены Кравец, постепенно строит свою карьеру, независимую от звездного статуса своей мамы. Она уже не просто дочь известной артистки, а самодостаточная молодая женщина, нашедшая себя в новой профессии.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт lux.fm, еще с детства Мария занималась танцами, однако ее нынешняя работа не связана с хореографией. Сейчас она работает в шоуруме украинского бренда, принадлежащего Даше Кацуриной – девушке Владимира Дантеса. Ее обязанности состоят в помощи клиентам с выбором одежды и создании стильных образов.

«Я не стилистка в классическом понимании. Больше работаю в сфере продаж, помогаю людям найти вещи, которые им действительно подходят»,

– поделилась Мария.

Получить эту работу девушке помогло простое решение отправить резюме. Уже на собеседовании она смогла продемонстрировать свою компетентность и пристрастие к моде.

«Она невероятный человек – добрый, талантливый. Я счастлива, что имею честь работать с ней»,

– говорит Мария о своей руководительнице.

Что касается популярности, Мария не имеет четкой цели быть публичной личностью, как ее мама.

«Я не против славы, но если судьба приведет меня к профессии, которая не будет связана с камерами и большим вниманием, это тоже здорово»,

– признается она.

Сейчас Мария продолжает исследовать свои возможности и искать дело, которое будет доставлять ей настоящее удовольствие. Она уверенно шагает вперед, пробуя себя в новых сферах, и вполне возможно, что впереди ее ждет еще больше интересных свершений.