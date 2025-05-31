1 июня открывает двери в календарное лето, принося с собой долгие солнечные часы, тёплый ветер и всё большую активность природы. В это время года многие начинают планировать поездки, выезды на природу и отдых на свежем воздухе. Но чтобы день прошёл максимально продуктивно, важно учитывать не только погоду, но и такие астрономические данные, как время рассвета и заката. Именно они определяют продолжительность светового дня и влияют на биологические ритмы организма, настроение и работоспособность.

Долгота дня напрямую связана с географическим положением населённого пункта. Поэтому в разных городах Украины 1 июня солнце встаёт и садится в разное время. Такие различия особенно актуальны для тех, кто планирует поездки по регионам или ведёт активный образ жизни, зависящий от дневного света. В этой статье DNEWS рассмотрит, сколько длится день 1 июня 2025 года, когда наступают рассвет и закат в крупнейших городах страны, а также как эти данные можно использовать на практике.

Астрономические особенности начала июня

Начало июня знаменует собой пик увеличения светового дня. Солнце поднимается всё раньше, а заходит всё позже, приближаясь к летнему солнцестоянию.

Это время года характеризуется максимальной активностью Солнца и минимальной продолжительностью ночи. Такой ритм оказывает благоприятное воздействие на эмоциональное состояние и жизненную активность человека.

С каждым днём в первой половине месяца долгота дня постепенно увеличивается. Именно поэтому для 1 июня характерны ранние рассветы и поздние закаты во всех регионах Украины.

Как рассчитывается долгота дня

Долгота дня — это разница между временем заката и рассвета. Учитываются астрономические данные, основанные на положении Солнца относительно горизонта.

Для каждого населённого пункта долгота дня может отличаться даже при нахождении в одном часовом поясе. На это влияет не только широта, но и высота над уровнем моря, а также особенности рельефа.

В расчётах принимаются данные о солнечном времени, которые фиксируются астрономическими обсерваториями. Эти значения обновляются ежегодно и учитывают сдвиги, вызванные орбитальными изменениями.

Почему важно знать время восхода и заката

Точное знание времени восхода и заката позволяет грамотно планировать день. Особенно это актуально для фермеров, рыбаков, туристов, а также фотографов, ориентирующихся на «золотой час».

Кроме того, продолжительность дня влияет на гормональный фон, в частности на выработку мелатонина. Более длинный день способствует лучшему самочувствию и бодрости.

Также эти данные важны для водителей, строителей и работников на открытом воздухе, чья деятельность зависит от естественного освещения.

Долгота дня и солнце 1 июня 2025 в городах Украины

Украина имеет протяжённую территорию с запада на восток, поэтому время рассвета и заката варьируется по регионам. Ниже приведены астрономические данные для ключевых городов страны на 1 июня 2025 года.

Перед тем как перейти к конкретным городам, отметим, что продолжительность светового дня в среднем составляет 15 часов 50 минут. Однако разница между регионами может достигать до 40 минут.

Киев

Восход солнца: 04:46

Закат солнца: 20:44

Долгота дня: 15 часов 58 минут

Киев встречает лето с почти 16 часами дневного света. Это отличное время для прогулок, экскурсий и утренних пробежек в городских парках.

Харьков

Восход солнца: 04:30

Закат солнца: 20:31

Долгота дня: 16 часов 1 минута

На востоке страны, в Харькове, день начинается чуть раньше. Это обусловлено восточным положением города относительно остальных областей.

Львов

Восход солнца: 05:11

Закат солнца: 21:08

Долгота дня: 15 часов 57 минут

Львов демонстрирует ярко выраженную западную специфику. Закат наступает позже, но и утро начинается медленнее. Это создаёт особое вечернее очарование города.

Одесса

Восход солнца: 05:02

Закат солнца: 20:42

Долгота дня: 15 часов 40 минут

В южной столице Украины утро чуть позднее, а вечер – комфортный и длинный. Это создаёт отличные условия для вечернего отдыха у моря.

Днепр

Восход солнца: 04:41

Закат солнца: 20:34

Долгота дня: 15 часов 53 минуты

Днепр демонстрирует сбалансированное соотношение времени дня. Он располагается ближе к центру страны, поэтому его значения близки к средним.

Чернигов

Восход солнца: 04:37

Закат солнца: 20:47

Долгота дня: 16 часов 10 минут

В одном из самых северных областных центров страны день самый длинный. Это делает Чернигов отличным направлением для активного отдыха на природе.

Запорожье

Восход солнца: 04:42

Закат солнца: 20:29

Долгота дня: 15 часов 47 минут

Запорожье показывает схожую картину с Днепром, но с небольшой разницей в пользу более раннего утра.

Ивано-Франковск

Восход солнца: 05:10

Закат солнца: 21:05

Долгота дня: 15 часов 55 минут

Карпатский край встречает рассвет позже всех, но долгий световой вечер создаёт тёплую атмосферу горного летнего отдыха.

Что влияет на разницу во времени заката и рассвета

Разница объясняется географической долготой и широтой. Западные города позже встречают утро, но и дольше остаются на свету вечером.

На юге, ближе к морю, световой день может быть чуть короче из-за особенностей рельефа и отражающей способности поверхности.

Также влияет атмосферное давление и уровень загрязнённости воздуха, которые могут визуально смещать момент восхода или заката.

Как использовать данные о долготе дня в повседневной жизни

Понимание светового ритма помогает эффективнее организовать день. Например, утренние занятия спортом стоит планировать сразу после рассвета, когда воздух ещё свежий.

Работы на даче, полив и уход за растениями лучше всего проводить в первой половине дня, пока солнце не в зените.

А вечерние прогулки особенно приятны в «золотой час» — 30–40 минут до заката, когда освещение особенно мягкое и живописное.

Прогноз изменения долготы дня в июне

После 1 июня день продолжит удлиняться. Пик придётся на 21 июня — день летнего солнцестояния.

После этой даты начнётся медленное сокращение светового времени, что особенно заметно будет в северных регионах страны.

Но на протяжении всей первой половины месяца украинцы смогут наслаждаться одними из самых длинных дней в году.

Влияние долготы дня на здоровье и настроение

Долгий день способствует выработке серотонина — гормона счастья. Люди чувствуют прилив энергии, лучше спят и реже страдают от упадка сил.

Увеличение светового времени благоприятно для тех, кто страдает от сезонной депрессии. Солнце помогает восстановить психоэмоциональное равновесие.

Важно использовать это время года для активного образа жизни: прогулок, велопрогулок, занятий на свежем воздухе и просто отдыха в парке.

Сколько длится день 1 июня в среднем по стране

Если усреднить данные по основным регионам, получится, что день 1 июня 2025 года длится около 15 часов 52 минут.

Это отличный показатель, который позволяет реализовать максимум из задуманного. Световой день охватывает практически всё рабочее и досуговое время.

Особенно заметно это в северных и восточных регионах, где утро наступает раньше, чем в остальных частях страны.

Полезные советы по использованию информации о восходе и закате

Устанавливайте будильник с учётом времени рассвета, чтобы просыпаться в естественный свет

Планируйте активные действия до захода солнца — это уменьшит нагрузку на зрение

Следите за временем заката, чтобы не пропустить лучшие часы для фото и отдыха

Знание долготы дня особенно пригодится туристам, фрилансерам и всем, кто живёт в ритме природы.

1 июня 2025 года дарит жителям Украины практически 16 часов дневного света. Это идеальное время для активности, отдыха, новых начинаний и гармонии с природой. От западных Карпат до восточных степей — каждый регион страны встречает лето своим ритмом, но везде день длинный, светлый и насыщенный. Используйте эти данные, чтобы наполнить день смыслом, радостью и пользой.

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