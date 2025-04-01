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Двейн Джонсон чуть не погиб: подробности

Двейн Джонсон ледь не загинув: подробиці

Голливуд мог потерять еще одну культовую звезду – Двейн Джонсон чуть не разбился во время авиаперелета.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «lux.fm», актер поделился с поклонниками шокирующей историей, которая произошла, когда он летел из Гавайев в Хьюстон (штат Техас) на футбольный матч. Уже через 35-40 минут после взлета все пошло не по плану. По словам 52-летнего актера, пилот вдруг подошел к нему, опустился на одно колено, посмотрел прямо в глаза и сказал:

«Господин Джонсон, мне жаль сообщить, что мы не можем продолжать полет над океаном».

Пилот объяснил, что на борту возникли серьезные проблемы с гидравлической системой и перегревом. Было принято решение развернуться и возвратиться на Гавайи.

«Есть проблемы, которые можно решить в воздухе, но есть и такие, с которыми не стоит рисковать – особенно над океаном»,

– отметил он.

Актер признался, что эта ситуация вынудила его переоценить жизненные ценности.

«Я благодарен, что вернулся на землю. Благодарен, что могу снова быть дома на Гавайях. Я верю, что это был знак от Бога и Вселенной»,

– подытожил он.

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