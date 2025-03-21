Экранизации от Netflix, которые стоит увидеть: 5 сериалов, основанных на бестселлерах

Есть что-то особенное в том, когда герои любимых книг оживают на экране. Всегда интересно увидеть, как актеры вдыхают новую жизнь в персонажей, ранее существовавших только на страницах и как меняется история на экране, добавляя новые оттенки.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт 24 канал, Netflix предлагает широкий выбор экранизаций литературных произведений – некоторые из них могут удивить даже опытных зрителей. Мы собрали лучшие сериалы, основанные на книгах, которые стоит посмотреть.

Горничная

Минисериал о молодой женщине с ребенком, пытающейся вырваться из насильственных отношений. Он основан на бестселлерах Стефани Лэнд и показывает, как женщина берется за тяжелую работу, чтобы обеспечить себя и свою дочь, сохраняя веру в лучшее будущее.

Призраки дома на холме

Минисериал ужасов, свободно адаптированный известным романом Ширли Джексон. Действие разворачивается в двух временных линиях: семья Крейнов переезжает в новый дом, полный амбиций, но сверхъестественные явления разрушают их планы. Позже, через 26 лет, они снова возвращаются к этому месту, сталкиваясь с кошмарами прошлого.

Охотник за умом

Сериал основан на реальных исследованиях агентов ФБР, изучающих психологию серийных убийц. Отдел поведенческих наук помогает раскрыть другие преступления, анализируя поведение наиболее опасных преступников.

Когда замирает сердце

Романтический подростковый сериал, основанный на графическом комиксе Элис Осман. История о двух подростках, которые с течением времени становятся больше, чем просто друзьями. Первый сезон познакомил зрителей с персонажами, второй показал их взросление, а недавно вышел третий.

Ты

Экранизация романа Каролины Кэпнес о сталкере Джо Голдберге, менеджере книжного магазина в Нью-Йорке. Он влюбляется в писательницу, однако его чувства переходят за пределы здравого смысла и он начинает использовать социальные сети и другие технологии, чтобы следить за ней.