Экранизация игры The Sims интригует новыми деталями

Любимые сим выходят за пределы экрана монитора! Компания Electronic Arts официально подтвердила, что разрабатывает фильм по мотивам культовой игры The Sims.

Как сообщает Studway со ссылкой на lux.fm, к созданию фильма присоединились лучшие из лучших. Режиссером фильма стала Кейт Геррон, автор первого сезона сериала «Локи». Ее умение создавать ярких персонажей и увлекательные истории без сомнения придадут фильму особую атмосферу. А продюсерская компания Марго Робби, LuckyChap Entertainment, известная своими удачными проектами, гарантирует высокое качество продукции. По словам вице-президента EA Кейт Горман, фильм станет настоящим подарком для фанатов.

Мы сможем снова погрузиться в любимую игру, но на этот раз с большого экрана. Создатели обещают множество пасхалок и отсылок к оригинальной игре, которые точно оценят самые преданные поклонники. Фильм о The Sims – это не просто экранизация популярной игры, это история о жизни, любви, дружбе и самореализации. Создатели обещают, что зрители смогут испытать весь спектр эмоций вместе с героями фильма.

Дата премьеры пока держится в секрете, но мы обязательно сообщим вам, как только появится больше информации.