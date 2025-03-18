Эпическое приключение в кубическом мире Minecraft: вышел первый трейлер фильма

Поклонники игры Minecraft с нетерпением ждут ее экранизации. Новый трейлер, выпущенный после сентябрьского тизера, вызвал еще большее восхищение.

Как сообщает Studway со ссылкой на «Deadline», в фильме нас ждет увлекательное происшествие с участием Джейсона Момоа, Даниэль Брукс, Себастьяна Гансена и Эммы Майерс. Его сюжет обещает стать своеобразным миксом Minecraft и Джуманджи. Фильм переносит нас в мир Minecraft, где креативность становится ключом к выживанию. Четверо главных героев:

– Гарретт «Мусорщик» Гаррисон (Джейсон Момоа),

– Генри (Себастьян Гансен),

– Натали (Эмма Майерс),

– Доун (Даниэль Брукс)

– попадают в Надземный мир через загадочный портал. Это удивительная кубическая страна, существующая благодаря воображению. Чтобы вернуться домой, им придется освоить этот мир, сразиться с Пиглинами, Зомби и другими опасными существами, а также разгадать тайны, которые этот мир скрывает.

На помощь героям приходит искусный ремесленник Стив (Джек Блэк). Вместе они уходят в магический квест, который проверит их смелость и раскроет творческий потенциал каждого. Это станет не только шансом вернуться домой, но и возможностью изменить свою реальную жизнь. Фильм появится в кинотеатрах 4 апреля 2025 года. Его снимают студии Warner Bros. Pictures и Legendary Pictures, а режиссером выступает Джаред Гесс. Кроме Джейсона Момоа и Дэниел Брукс, в фильме появятся Дженнифер Кулидж, Джек Блэк, Себастьян Гансен и Эмма Майерс.

Лента обещает увлечь зрителей зрелищными приключениями, уникальной атмосферой и привлекательными героями. Смогут ли персонажи использовать свои таланты, чтобы возвратиться домой? Как им удастся победить врагов и спасти кубический мир? Узнаем уже в 2025 году.