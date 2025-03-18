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Это будет легендарно: появились первые кадры Mortal Kombat 2 с Карлом Урбаном в роли Джонни Кейджа

В сети опубликовали первые кадры продолжения культового боевика Mortal Kombat 2. Главным акцентом стал образ Джонни Кейджа в исполнении Карла Урбана, известного по ролям в The Boys и Властелине колец.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт unian, в интервью Entertainment Weekly Эд Бун, один из создателей серии, рассказал, что Урбан добавил персонажу новые черты, отличающие его от игровой версии:

«Джонни Кейдж в этом фильме – это актер, который уже не на пике своей карьеры, сталкивается с жестокой реальностью и попадает в магический мир Mortal Kombat. Карл Урбан делает его уникальным, придавая свой стиль и глубину персонажу. Зрители точно ощутят эту разницу».

Кроме Урбана, в фильме появятся: Аделина Рудольф (Китана), Мартин Форд (Шао Кан), Хироюки Санада (Скорпион).

Це буде легендарно: з’явились перші кадри Mortal Kombat 2 з Карлом Урбаном у ролі Джонні Кейджа

Mortal Kombat 2. Фото – Warner Bros.

Це буде легендарно: з’явились перші кадри Mortal Kombat 2 з Карлом Урбаном у ролі Джонні Кейджа

Mortal Kombat 2. Фото – Warner Bros.

Це буде легендарно: з’явились перші кадри Mortal Kombat 2 з Карлом Урбаном у ролі Джонні Кейджа

Mortal Kombat 2. Фото – Warner Bros.

Также ожидается появление новых игровых персонажей, что еще больше расширит вселенную Mortal Kombat.
Если в первой части турнир Mortal Kombat так и не состоялся, то сиквел поправит это. По сюжету именно этот поединок станет решающим для Земного Царства. Если бойцы проиграют десятый турнир подряд, могучий Шао Кан получит право на вторжение. Фильм Mortal Kombat 2 выйдет на большие экраны 24 октября. Фанаты уже с нетерпением ждут продолжения и новых зрелищных сражений.

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