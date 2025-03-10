Евровидение-2025: украинская группа Ziferblat поднимается в рейтингах букмекеров

Украинская песня уверенно закрепляется среди фаворитов «Евровидения-2025». Группа Ziferblat продолжает набирать популярность, отражающуюся в росте ставок букмекеров. По последним обновлениям на официальном сайте «Евровидения-2025», ставки на победу Украины снова выросли.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «Фокус», песенный конкурс состоится в швейцарском городе Базель в мае. По состоянию на 10 марта группа Ziferblat с композицией Bird of Pray поднялась на 9 место в букмекерских рейтингах. Еще совсем недавно Украина находилась на 10-м, 11-м и даже 14-м местах. Интересно, что на первой позиции стабильно держится Швеция, представленная группой KAJ с песней Bara Bada Bastu. Букмекеры оценивают шансы этой страны победить в 18%.

Отметим, что украинский коллектив представил обновленную версию своей конкурсной песни. Она получила более легкие вокальные партии в припевке и более оркестровое звучание, что придало ей кинематографический эффект. Также остались загадочные паузы в начале трека, создающие интригу и держащие слушателей в напряжении. Благодаря этому композиция имеет более глубокий эмоциональный эффект и производит более сильное впечатление на аудиторию.