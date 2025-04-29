Когда речь идёт о рекордах природы, чаще вспоминают самые высокие вершины, самые глубокие океанские впадины или самые жаркие пустыни. Но не менее интересен и противоположный факт: где же находится самая низкая точка на суше — та, что расположена ниже уровня моря, но при этом не скрыта под толщей воды?

Эта точка давно известна географам, путешественникам и даже паломникам. И она имеет не только природное, но и историко-культурное значение. В этой статье

DNEWS расскажет, где именно находится самая низкая точка суши, почему она уникальна и как влияет на климат и жизнь вокруг себя.

Самая низкая точка Земли: официальные данные

На данный момент самой низкой точкой суши на планете считается берег Мёртвого моря, расположенный между Израилем, Палестинской автономией и Иорданией. Эта область лежит примерно на 430 метров ниже уровня Мирового океана.

Кратко:

Местоположение : граница Израиля, Палестины и Иордании

: граница Израиля, Палестины и Иордании Высота : примерно –430 метров ниже уровня моря

: примерно ниже уровня моря Объект: побережье Мёртвого моря

Почему Мёртвое море находится так низко

Мёртвое море — это бессточная солёная впадина, куда стекают воды с окружающих гор, включая реку Иордан. Однако воды не уходят ни в океан, ни в подземные реки — испаряются. На протяжении тысячелетий испарение превышало поступление, и уровень воды продолжает снижаться.

Причины:

Геологический разлом — Сирийско-Африканская рифтовая зона .

. Крайне сухой климат и высокая температура.

Постепенное уменьшение притока воды из-за деятельности человека.

Что делает эту точку уникальной

Кроме абсолютной высоты, побережье Мёртвого моря обладает рядом исключительных характеристик, делающих его по-настоящему уникальным в мире.

Уникальные особенности:

Самая высокая концентрация соли : около 30–35%, что в 8–10 раз больше, чем в океане.

: около 30–35%, что в 8–10 раз больше, чем в океане. Отсутствие живых организмов : кроме некоторых микроорганизмов, в воде не выживают ни рыбы, ни растения.

: кроме некоторых микроорганизмов, в воде не выживают ни рыбы, ни растения. Повышенное атмосферное давление : воздух здесь более плотный и содержит больше кислорода.

: воздух здесь более плотный и содержит больше кислорода. Плотность воды: настолько высокая, что человек может спокойно лежать на поверхности без усилий.

Почему уровень продолжает падать

За последние 50 лет уровень воды в Мёртвом море снизился более чем на 30 метров. Причины — не только климат, но и хозяйственная деятельность:

Массовое использование воды из реки Иордан для орошения.

Промышленная добыча минералов.

Отсутствие притоков, способных восстановить баланс.

Последствия:

Исчезновение пляжей.

Появление провалов и трещин в почве.

Угроза уникальной экосистеме.

Может ли быть точка ниже

Если говорить о географической впадине, которая действительно глубже — это, конечно, Марианская впадина в Тихом океане. Её глубина — более 11 000 метров. Но она находится под водой, а не на суше. Поэтому самым низким сухим участком земли всё ещё остаётся берег Мёртвого моря.

Интересные факты:

В этом регионе, согласно Библии, располагались города Содом и Гоморра.

Воздух здесь обладает лечебными свойствами — из-за высокого содержания брома и кислорода.

Многие туристы посещают это место ради уникальных ощущений — плавание в воде, где невозможно утонуть.

Значение для науки и туризма

Мёртвое море — не только природное чудо, но и источник информации для геологов, климатологов и археологов. Также это место активно развивается как туристическое и лечебное направление.

Сюда едут для оздоровления кожи и дыхания.

Местные грязи и соль используют в медицине и косметике.

Учёные исследуют, как экстремальные условия влияют на микроорганизмы и минералы.

Самая низкая точка суши на Земле — это берег Мёртвого моря, на глубине около 430 метров ниже уровня моря. Это уникальное место не только по высоте, но и по своему составу, климату, истории и значению. Оно одновременно поражает, исцеляет и напоминает о хрупкости природы.

В условиях изменения климата и активного вмешательства человека Мёртвое море нуждается в бережном отношении. Сохранение этого чуда — задача не только местных стран, но и всего человечества.

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