Вторник, 29 апреля, 2025
17.1 C
Киев
type here...
Самая низкая точка на суше — побережье Мёртвого моря. Почему оно так глубоко, чем уникально и почему уровень воды продолжает снижаться.
Самая низкая точка на суше — побережье Мёртвого моря. Почему оно так глубоко, чем уникально и почему уровень воды продолжает снижаться.
Статьи
Время чтения 1 мин.

Где находится самая низкая точка Земли над уровнем моря

Когда речь идёт о рекордах природы, чаще вспоминают самые высокие вершины, самые глубокие океанские впадины или самые жаркие пустыни. Но не менее интересен и противоположный факт: где же находится самая низкая точка на суше — та, что расположена ниже уровня моря, но при этом не скрыта под толщей воды?

Эта точка давно известна географам, путешественникам и даже паломникам. И она имеет не только природное, но и историко-культурное значение. В этой статье
DNEWS расскажет, где именно находится самая низкая точка суши, почему она уникальна и как влияет на климат и жизнь вокруг себя.

Самая низкая точка Земли: официальные данные

На данный момент самой низкой точкой суши на планете считается берег Мёртвого моря, расположенный между Израилем, Палестинской автономией и Иорданией. Эта область лежит примерно на 430 метров ниже уровня Мирового океана.

Кратко:

  • Местоположение: граница Израиля, Палестины и Иордании
  • Высота: примерно –430 метров ниже уровня моря
  • Объект: побережье Мёртвого моря

Почему Мёртвое море находится так низко

Мёртвое море — это бессточная солёная впадина, куда стекают воды с окружающих гор, включая реку Иордан. Однако воды не уходят ни в океан, ни в подземные реки — испаряются. На протяжении тысячелетий испарение превышало поступление, и уровень воды продолжает снижаться.

Причины:

  • Геологический разлом — Сирийско-Африканская рифтовая зона.
  • Крайне сухой климат и высокая температура.
  • Постепенное уменьшение притока воды из-за деятельности человека.

Что делает эту точку уникальной

Кроме абсолютной высоты, побережье Мёртвого моря обладает рядом исключительных характеристик, делающих его по-настоящему уникальным в мире.

Уникальные особенности:

  • Самая высокая концентрация соли: около 30–35%, что в 8–10 раз больше, чем в океане.
  • Отсутствие живых организмов: кроме некоторых микроорганизмов, в воде не выживают ни рыбы, ни растения.
  • Повышенное атмосферное давление: воздух здесь более плотный и содержит больше кислорода.
  • Плотность воды: настолько высокая, что человек может спокойно лежать на поверхности без усилий.

Почему уровень продолжает падать

За последние 50 лет уровень воды в Мёртвом море снизился более чем на 30 метров. Причины — не только климат, но и хозяйственная деятельность:

  • Массовое использование воды из реки Иордан для орошения.
  • Промышленная добыча минералов.
  • Отсутствие притоков, способных восстановить баланс.

Последствия:

  • Исчезновение пляжей.
  • Появление провалов и трещин в почве.
  • Угроза уникальной экосистеме.

Может ли быть точка ниже

Если говорить о географической впадине, которая действительно глубже — это, конечно, Марианская впадина в Тихом океане. Её глубина — более 11 000 метров. Но она находится под водой, а не на суше. Поэтому самым низким сухим участком земли всё ещё остаётся берег Мёртвого моря.

Интересные факты:

  • В этом регионе, согласно Библии, располагались города Содом и Гоморра.
  • Воздух здесь обладает лечебными свойствами — из-за высокого содержания брома и кислорода.
  • Многие туристы посещают это место ради уникальных ощущений — плавание в воде, где невозможно утонуть.

Значение для науки и туризма

Мёртвое море — не только природное чудо, но и источник информации для геологов, климатологов и археологов. Также это место активно развивается как туристическое и лечебное направление.

  • Сюда едут для оздоровления кожи и дыхания.
  • Местные грязи и соль используют в медицине и косметике.
  • Учёные исследуют, как экстремальные условия влияют на микроорганизмы и минералы.

Самая низкая точка суши на Земле — это берег Мёртвого моря, на глубине около 430 метров ниже уровня моря. Это уникальное место не только по высоте, но и по своему составу, климату, истории и значению. Оно одновременно поражает, исцеляет и напоминает о хрупкости природы.

В условиях изменения климата и активного вмешательства человека Мёртвое море нуждается в бережном отношении. Сохранение этого чуда — задача не только местных стран, но и всего человечества.

Ранее мы писали о том, что ЕС готовит новые правила приостановки безвиза: как это может затронуть украинцев.

Горячее за неделю

Статьи

Чем отличается термос для горячей и холодной воды

0
Термос для горячего и холодного: разница, конструкция, материалы, изоляция, советы по выбору, удобство и долговечность.
Общество

Чего ждать каждому знаку зодиака 23 апреля 2025: истинный прогноз

0
Прогноз для всех знаков зодиака на 23 апреля 2025 года: любовь, финансы, решения и внутренние трансформации на пути к балансу.
Общество

Лунный день сегодня 26 апреля 2025: предупреждения, советы и рекомендации для всех знаков

0
Лунный день 26 апреля 2025: советы астрологов, как провести день в гармонии, чего избегать, что подойдёт каждому знаку.
Общество

Точный прогноз магнитных бурь на 24 апреля 2025: геомагнитная обстановка в Украине

0
24 апреля 2025 ожидается магнитная буря уровня G2. Рассказываем, как она повлияет на здоровье и как защитить себя метеозависимым.
Спорт

Покрытия и конструкции для воркаут-зон

0
Искусственный хард — интересный вариант для воркаут-зон. Он сочетает в себе преимущества травяного покрытия и долговечность синтетических материалов.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Почему одни самолёты подъезжают к рукаву, а с других пассажиров забирает автобус
Следующая статья
Нужно ли избавляться от валюты: прогноз курса на май 2025

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Адронный и андронный коллайдер: как правильно, что это такое и для чего он нужен

0
Как правильно: андронный или адронный коллайдер? Объясняем, что такое адроны, как работает коллайдер и зачем он нужен учёным.

Как выбрать вкусное и спелое манго: известные сорта и польза для здоровья

0
Как выбрать спелый и вкусный манго? Узнайте, на что смотреть при покупке, какие сорта самые ароматные и в чём польза манго для здоровья.

Как отличить съедобные и несъедобные каштаны и можно ли есть каштаны с улицы

0
Как отличить съедобные и несъедобные каштаны и можно ли есть каштаны, найденные на улице. Визуальные признаки, опасности и советы по сбору.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.