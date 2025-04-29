Когда речь идёт о рекордах природы, чаще вспоминают самые высокие вершины, самые глубокие океанские впадины или самые жаркие пустыни. Но не менее интересен и противоположный факт: где же находится самая низкая точка на суше — та, что расположена ниже уровня моря, но при этом не скрыта под толщей воды?
Эта точка давно известна географам, путешественникам и даже паломникам. И она имеет не только природное, но и историко-культурное значение. В этой статье
DNEWS расскажет, где именно находится самая низкая точка суши, почему она уникальна и как влияет на климат и жизнь вокруг себя.
Самая низкая точка Земли: официальные данные
На данный момент самой низкой точкой суши на планете считается берег Мёртвого моря, расположенный между Израилем, Палестинской автономией и Иорданией. Эта область лежит примерно на 430 метров ниже уровня Мирового океана.
Кратко:
- Местоположение: граница Израиля, Палестины и Иордании
- Высота: примерно –430 метров ниже уровня моря
- Объект: побережье Мёртвого моря
Почему Мёртвое море находится так низко
Мёртвое море — это бессточная солёная впадина, куда стекают воды с окружающих гор, включая реку Иордан. Однако воды не уходят ни в океан, ни в подземные реки — испаряются. На протяжении тысячелетий испарение превышало поступление, и уровень воды продолжает снижаться.
Причины:
- Геологический разлом — Сирийско-Африканская рифтовая зона.
- Крайне сухой климат и высокая температура.
- Постепенное уменьшение притока воды из-за деятельности человека.
Что делает эту точку уникальной
Кроме абсолютной высоты, побережье Мёртвого моря обладает рядом исключительных характеристик, делающих его по-настоящему уникальным в мире.
Уникальные особенности:
- Самая высокая концентрация соли: около 30–35%, что в 8–10 раз больше, чем в океане.
- Отсутствие живых организмов: кроме некоторых микроорганизмов, в воде не выживают ни рыбы, ни растения.
- Повышенное атмосферное давление: воздух здесь более плотный и содержит больше кислорода.
- Плотность воды: настолько высокая, что человек может спокойно лежать на поверхности без усилий.
Почему уровень продолжает падать
За последние 50 лет уровень воды в Мёртвом море снизился более чем на 30 метров. Причины — не только климат, но и хозяйственная деятельность:
- Массовое использование воды из реки Иордан для орошения.
- Промышленная добыча минералов.
- Отсутствие притоков, способных восстановить баланс.
Последствия:
- Исчезновение пляжей.
- Появление провалов и трещин в почве.
- Угроза уникальной экосистеме.
Может ли быть точка ниже
Если говорить о географической впадине, которая действительно глубже — это, конечно, Марианская впадина в Тихом океане. Её глубина — более 11 000 метров. Но она находится под водой, а не на суше. Поэтому самым низким сухим участком земли всё ещё остаётся берег Мёртвого моря.
Интересные факты:
- В этом регионе, согласно Библии, располагались города Содом и Гоморра.
- Воздух здесь обладает лечебными свойствами — из-за высокого содержания брома и кислорода.
- Многие туристы посещают это место ради уникальных ощущений — плавание в воде, где невозможно утонуть.
Значение для науки и туризма
Мёртвое море — не только природное чудо, но и источник информации для геологов, климатологов и археологов. Также это место активно развивается как туристическое и лечебное направление.
- Сюда едут для оздоровления кожи и дыхания.
- Местные грязи и соль используют в медицине и косметике.
- Учёные исследуют, как экстремальные условия влияют на микроорганизмы и минералы.
Самая низкая точка суши на Земле — это берег Мёртвого моря, на глубине около 430 метров ниже уровня моря. Это уникальное место не только по высоте, но и по своему составу, климату, истории и значению. Оно одновременно поражает, исцеляет и напоминает о хрупкости природы.
В условиях изменения климата и активного вмешательства человека Мёртвое море нуждается в бережном отношении. Сохранение этого чуда — задача не только местных стран, но и всего человечества.
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