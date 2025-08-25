Каждый владелец MacBook рано или поздно сталкивается с вопросом, как проверить состояние аккумулятора, особенно если ноутбук начал быстрее разряжаться. Одним из ключевых параметров, определяющих износ батареи, является количество циклов зарядки. Это число указывает, сколько раз батарея полностью заряжалась и разряжалась, и напрямую влияет на её срок службы. В этой статье от DNEWS мы подробно разберём, где именно в macOS можно найти эту информацию, на что обратить внимание при интерпретации данных, как понять, когда пора менять аккумулятор, и какие приложения помогут более точно следить за его состоянием.

Как Apple считает цикл зарядки MacBook

Прежде чем искать нужный показатель, стоит понять, как Apple определяет цикл зарядки. Это не каждый раз, когда вы подключаете MacBook к зарядке, а полный разряд с последующей полной зарядкой. Например, если вы разрядили ноутбук на 50% и зарядили до 100%, а потом сделали то же самое снова, это будет считаться одним полным циклом.

Максимальное количество циклов для разных моделей

Apple указывает предельное количество циклов, после которого аккумулятор может начать терять значительную часть своей емкости. Для большинства современных моделей MacBook этот показатель составляет 1000 циклов. Более старые модели имеют лимит 300 или 500 циклов.

Вот конкретные примеры:

MacBook Air 2020–2023 — до 1000 циклов

MacBook Pro 2016–2023 — до 1000 циклов

MacBook 12″ (2015–2017) — до 1000 циклов

MacBook Pro до 2009 года — 300–500 циклов

Где в macOS посмотреть количество циклов зарядки

Проверить количество циклов зарядки можно без установки дополнительных программ. Все необходимые данные доступны в системе.

Через «Сведения о системе»

Зажмите клавишу Option (Alt) и кликните по значку “яблока” в левом верхнем углу экрана

и кликните по значку “яблока” в левом верхнем углу экрана Выберите пункт Сведения о системе (System Information)

Перейдите в раздел Электропитание (Power)

В правой части окна найдите строку Число циклов (Cycle Count) — это и есть интересующее нас значение

Что означает показатель «Состояние» рядом с циклами

Рядом с количеством циклов вы также увидите строку Состояние (Condition). Она показывает текущий статус аккумулятора.

Значения состояния батареи

Normal (Нормально) — батарея работает в пределах нормы

— батарея работает в пределах нормы Replace Soon (Заменить скоро) — аккумулятор работает, но уже теряет емкость

— аккумулятор работает, но уже теряет емкость Replace Now (Заменить) — значительное снижение эффективности, замена желательна

— значительное снижение эффективности, замена желательна Service Battery (Обслуживание) — батарея нестабильна, нужна диагностика

Как понять, что аккумулятор требует замены

Количество циклов — важный, но не единственный показатель. Обратите внимание на следующие симптомы:

Резкое падение емкости

Если при полном заряде MacBook работает всего 1–2 часа, это явный признак износа аккумулятора.

Данные сторонних приложений

Установите утилиты вроде coconutBattery или iStat Menus. Они покажут:

текущую и заводскую емкость батареи

количество циклов

дату производства аккумулятора

температуру батареи и другие параметры

Неравномерная работа аккумулятора

Если уровень заряда внезапно падает, например, с 40% до 5%, это тоже повод задуматься о замене.

Что делать, если количество циклов превысило 1000

Если батарея прошла более 1000 циклов, но устройство работает нормально, менять аккумулятор срочно не нужно. Однако стоит готовиться к снижению автономности.

Как замедлить деградацию батареи

отключите визуальные эффекты macOS

уменьшите яркость экрана

закройте ресурсоёмкие программы

отключите Bluetooth и Wi-Fi, если не используются

включите режим энергосбережения

Когда обращаться в сервис

Если в разделе «Состояние» указано «Обслуживание» или батарея стала вздуваться, немедленно обратитесь в авторизованный сервис Apple. Вздувшаяся батарея может быть опасна.

Можно ли заменить аккумулятор самостоятельно

На старых моделях MacBook до 2012 года аккумулятор можно было заменить вручную. На новых — батарея приклеена к корпусу, и самостоятельная замена может привести к поломке. Лучше доверить это специалистам.

Как продлить срок службы батареи MacBook

Чтобы количество циклов увеличивалось медленнее:

Избегайте перегрева

Не ставьте ноутбук на мягкие поверхности, не закрывайте вентиляционные отверстия.

Используйте адаптер Apple

Зарядка неоригинальными блоками может повредить батарею.

Не допускайте полного разряда

Лучше заряжать MacBook, когда уровень заряда падает до 20–30%.

Храните при 50% заряда

Если не планируете пользоваться ноутбуком долго, зарядите его до 50% и выключите.

Можно ли сбросить счётчик циклов зарядки

Нет, это невозможно. Счётчик циклов встроен в контроллер батареи и обновляется автоматически. Попытки обнулить его могут привести к выходу аккумулятора из строя.

Как часто стоит проверять количество циклов

Достаточно одного раза в месяц. Это позволит отследить износ и принять меры заранее. Если вы активно используете MacBook, имеет смысл проверять раз в 1–2 недели.

Что влияет на скорость набора циклов

Интенсивность использования

Количество зарядок в день

Температура окружающей среды

Использование ресурсоёмких приложений

Как выглядит идеальный сценарий использования аккумулятора

Идеально, если заряд падает с 100% до 20%, после чего вы заряжаете MacBook до 80–90%. Это снижает износ. Полные циклы лучше делать раз в 1–2 недели для калибровки.

Часто задаваемые вопросы

Перед тем как перейти к завершающим выводам, разберём частые вопросы пользователей, связанные с циклами зарядки и состоянием аккумулятора.

Что такое один цикл зарядки

Это совокупность всех зарядов, составляющих 100%. Например, дважды по 50% — это один цикл.

Сколько стоит замена аккумулятора в MacBook

В среднем от 4000 до 9000 гривен в зависимости от модели.

Может ли количество циклов уменьшиться

Нет, оно может только расти.

Влияет ли спящий режим на циклы

Минимально. Пока MacBook спит, расходуется очень мало энергии.

Как узнать дату производства батареи

В coconutBattery или разделе Power в «Сведениях о системе».

Итоги и практическая рекомендация

Контроль за количеством циклов зарядки позволяет вовремя оценить износ аккумулятора и избежать неожиданной потери автономности. Простые регулярные проверки и бережное обращение с устройством помогут значительно продлить срок службы батареи и сэкономить на преждевременной замене.

Батарея MacBook имеет ограниченный ресурс, но при правильном уходе прослужит дольше заявленных 1000 циклов.

