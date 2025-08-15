Мир меняется — и вместе с ним меняются представления о комфортной жизни. То, что ценно для одного поколения, может быть неважным для другого. Поколение Z — те, кому сегодня около 20 лет, — выбирает города по совершенно иным критериям, чем их родители. Они ищут атмосферу, креатив, дружелюбную среду и недорогую жизнь. Издание Time Out провело масштабное исследование и выяснило, где же живётся лучше всего именно зумерам. В рейтинг попали 20 городов со всего мира — от мегаполисов до прибрежных оазисов, от столиц до культурных центров. Самые важные факторы — чувство счастья, насыщенная ночная жизнь, удобный транспорт и возможность легко знакомиться с людьми. Эта статья от DNEWS поможет понять, почему именно эти города так привлекают молодёжь, и, возможно, вы сами захотите их посетить или даже переехать.

Что именно важно для зумеров

Чтобы понять, почему те или иные города попали в топ, стоит заглянуть глубже в ценности молодёжи. Их взгляды формируют новые критерии оценки.

Передовые технологии, комфорт в повседневной жизни и яркая культурная среда — именно этого ожидает поколение Z от города. Они ищут не только место для жизни, но и пространство, где можно чувствовать себя свободным, легко находить друзей и получать удовольствие от каждого дня.

Города, в которых зумеры чувствуют себя счастливыми

Первыми в списке оказались города, где молодёжь особенно ярко ощущает счастье, свободу и драйв.

Бангкок, Таиланд

На первом месте — Бангкок. 84% молодых жителей утверждают, что чувствуют себя здесь счастливыми. Город впечатляет невысокими ценами, динамичной жизнью и отличными условиями для общения.

Мельбурн, Австралия

Несмотря на дороговизну, Мельбурн манит своим разнообразием, инклюзивной атмосферой и насыщенным культурным календарём.

Кейптаун, ЮАР

Этот прибрежный город сочетает живописные пейзажи, доступные развлечения и интересную городскую среду.

Города с яркой культурной жизнью и ночной энергией

Некоторые города делают ставку не на цены или природу, а на атмосферу: музыку, улицы, вечерние встречи и свободу выбора. Это чувствуется сразу.

Нью-Йорк, США

Гигантская агломерация с развитым метро, ночными клубами и нескончаемым потоком событий — Нью-Йорк занимает почётное место в списке.

Копенгаген, Дания

Город с высоким уровнем счастья, велоинфраструктурой и позитивным настроем. Здесь легко влюбляться, заводить друзей и жить активно.

Полный список лучших городов для зумеров

Каждое место из списка по-своему уникально, но все они отвечают главному запросу молодёжи — быть в центре жизни и чувствовать себя собой.

Бангкок, Таиланд

Мельбурн, Австралия

Кейптаун, Южная Африка

Нью-Йорк, США

Копенгаген, Дания

Барселона, Испания

Эдинбург, Великобритания

Мехико, Мексика

Лондон, Великобритания

Шанхай, Китай

Сидней, Австралия

Пекин, Китай

Париж, Франция

Токио, Япония

Берлин, Германия

Севилья, Испания

Чикаго, США

Чиангмай, Таиланд

Прага, Чешская Республика

Лиссабон, Португалия

Что объединяет лучшие города мира для поколения Z

Все эти города разные по культуре, климату и уровню жизни. Но у них есть то, что объединяет их в глазах молодёжи: энергия, открытость, доступность и атмосфера, в которой легко быть собой.

Зумеры выбирают не квадратные метры, а впечатления. Им важно, чтобы рядом была жизнь, которая вдохновляет. И именно поэтому этот рейтинг так отличается от привычных списков “лучших для жизни городов”.

Ранее мы писали о том, куда лучше не ехать отдыхать в 2025 году, чтобы не встретить толпу туристов.

