Пятница, 15 августа, 2025
20.4 C
Киев
type here...
Time Out назвал лучшие города для жизни по мнению зумеров: доступность, счастье, вечеринки, транспорт и атмосфера свободы.
Time Out назвал лучшие города для жизни по мнению зумеров: доступность, счастье, вечеринки, транспорт и атмосфера свободы.
Статьи
Время чтения 1 мин.

Где зумерам живётся лучше всего: рейтинг городов, в которых молодёжь чувствует себя счастливо

Мир меняется — и вместе с ним меняются представления о комфортной жизни. То, что ценно для одного поколения, может быть неважным для другого. Поколение Z — те, кому сегодня около 20 лет, — выбирает города по совершенно иным критериям, чем их родители. Они ищут атмосферу, креатив, дружелюбную среду и недорогую жизнь. Издание Time Out провело масштабное исследование и выяснило, где же живётся лучше всего именно зумерам. В рейтинг попали 20 городов со всего мира — от мегаполисов до прибрежных оазисов, от столиц до культурных центров. Самые важные факторы — чувство счастья, насыщенная ночная жизнь, удобный транспорт и возможность легко знакомиться с людьми. Эта статья от DNEWS поможет понять, почему именно эти города так привлекают молодёжь, и, возможно, вы сами захотите их посетить или даже переехать.

Что именно важно для зумеров

Чтобы понять, почему те или иные города попали в топ, стоит заглянуть глубже в ценности молодёжи. Их взгляды формируют новые критерии оценки.

Передовые технологии, комфорт в повседневной жизни и яркая культурная среда — именно этого ожидает поколение Z от города. Они ищут не только место для жизни, но и пространство, где можно чувствовать себя свободным, легко находить друзей и получать удовольствие от каждого дня.

Города, в которых зумеры чувствуют себя счастливыми

Первыми в списке оказались города, где молодёжь особенно ярко ощущает счастье, свободу и драйв.

Бангкок, Таиланд

На первом месте — Бангкок. 84% молодых жителей утверждают, что чувствуют себя здесь счастливыми. Город впечатляет невысокими ценами, динамичной жизнью и отличными условиями для общения.

Мельбурн, Австралия

Несмотря на дороговизну, Мельбурн манит своим разнообразием, инклюзивной атмосферой и насыщенным культурным календарём.

Кейптаун, ЮАР

Этот прибрежный город сочетает живописные пейзажи, доступные развлечения и интересную городскую среду.

Города с яркой культурной жизнью и ночной энергией

Некоторые города делают ставку не на цены или природу, а на атмосферу: музыку, улицы, вечерние встречи и свободу выбора. Это чувствуется сразу.

Нью-Йорк, США

Гигантская агломерация с развитым метро, ночными клубами и нескончаемым потоком событий — Нью-Йорк занимает почётное место в списке.

Копенгаген, Дания

Город с высоким уровнем счастья, велоинфраструктурой и позитивным настроем. Здесь легко влюбляться, заводить друзей и жить активно.

Полный список лучших городов для зумеров

Каждое место из списка по-своему уникально, но все они отвечают главному запросу молодёжи — быть в центре жизни и чувствовать себя собой.

  • Бангкок, Таиланд
  • Мельбурн, Австралия
  • Кейптаун, Южная Африка
  • Нью-Йорк, США
  • Копенгаген, Дания
  • Барселона, Испания
  • Эдинбург, Великобритания
  • Мехико, Мексика
  • Лондон, Великобритания
  • Шанхай, Китай
  • Сидней, Австралия
  • Пекин, Китай
  • Париж, Франция
  • Токио, Япония
  • Берлин, Германия
  • Севилья, Испания
  • Чикаго, США
  • Чиангмай, Таиланд
  • Прага, Чешская Республика
  • Лиссабон, Португалия

Что объединяет лучшие города мира для поколения Z

Все эти города разные по культуре, климату и уровню жизни. Но у них есть то, что объединяет их в глазах молодёжи: энергия, открытость, доступность и атмосфера, в которой легко быть собой.

Зумеры выбирают не квадратные метры, а впечатления. Им важно, чтобы рядом была жизнь, которая вдохновляет. И именно поэтому этот рейтинг так отличается от привычных списков “лучших для жизни городов”.

Ранее мы писали о том, куда лучше не ехать отдыхать в 2025 году, чтобы не встретить толпу туристов.

Горячее за неделю

Экономика

Актуальный курс валют на сегодня 13 августа 2025 года

0
Актуальный курс валют на 13 августа 2025 года: данные НБУ, банки, обменники, динамика за неделю, прогноз и советы по выгодному обмену.
Общество

ChatGPT 5 разочаровал пользователей: OpenAI признала проблемы

0
OpenAI признала проблемы с GPT-5: ухудшение ответов, сбои и задержки. GPT-4o вернётся, но только для платных пользователей ChatGPT Plus.
Общество

Луна 13 августа 2025 года: импульс действий, обновления и общения

0
13 августа 2025 года — Луна в Овне, благоприятный день для решений, общения и завершения дел. Советы, чтобы получить максимум пользы.
Экономика

Какой сегодня 11 августа 2025 года курс валют в Украине: покупка и продажа евро, доллара, злотого, фунта в банках и обменниках

0
Актуальный курс валют в Украине на 11 августа 2025 года, включая покупку и продажу доллара, евро, фунта и злотого в банках и обменниках.
Статьи

Что такое кушон и как им пользоваться: отличие от тонального крема и пудры

0
Узнайте, что такое кушон, как правильно им пользоваться, чем он отличается от тонального крема и пудры. Идеальный макияж без усилий!

Новое на сайте

Предыдущая статья
Через «Дію» бизнес может получить гранты до 16 млн грн на восстановление производства, пострадавшего от войны — Свириденко
Следующая статья
Обнародовано расписание встречи Трампа и Путина в Анкоридже

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Как избавиться от влажности в подвале: причины и способы устранения

0
Узнайте, как избавиться от влажности в подвале: причины и эффективные способы устранения проблемы, от вентиляции до гидроизоляции.

Уровень и индекс магнитной бури 11 августа 2025 года: почасовой прогноз и влияние

0
Магнитная буря 11 августа 2025: индекс Kp достигнет 3.75 с 12 до 14 часов, возможен слабый дискомфорт у метеочувствительных людей.

Обнародовано расписание встречи Трампа и Путина в Анкоридже

0
Встреча Трампа и Путина в Анкоридже начнётся 15 августа в 11:00 по местному времени, завершится вечером, а Трамп вернётся в Вашингтон наутро.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.