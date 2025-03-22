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Гейб Ньюэлл поделился впечатлениями от Stalker 2: почему он проходит игру снова и снова

Гейб Ньюэлл, основатель компании Valve и создатель Steam, поделился своими впечатлениями от игры Stalker 2 и планами на будущее.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт unian, в интервью на Reddit, отвечая на вопросы фанатов, он признался, что в последнее время активно играет в новую игру от украинской студии GSC Game World. Он уже трижды прошел Stalker 2 и готовится к 4-му прохождению. Ньюэлл рассказал, что планирует преодолеть все возможные концовки игры, чтобы полностью оценить ее сюжет и выбор. Он отметил, что после того, как пройдет четвертую концовку, ему нужно будет принять решение во что играть дальше.

Интересно, что Stalker 2 недавно получил большой патч, исправляющий более 1200 ошибок. Это свидетельствует об активной поддержке игры и желании разработчиков улучшить ее для игроков. Также стоит отметить, что фанаты Stalker 2 не могут не обратить внимание на возможные отсылки в другой культовый проект Valve – Half-Life. Некоторые игроки заметили элементы, которые могут быть намеками на события этой игры. Кроме того, ходят слухи, что Half-Life 3 может быть на финальном этапе разработки, поскольку в последнем обновлении для Dota 2 были найдены строки кода, которые могут относиться именно к этой игре.

Гейб Ньюэлл, похоже, активно следит за развитием индустрии и, возможно, уже имеет планы на будущее, касающиеся Stalker 2 и других крупных игр.

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