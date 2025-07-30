Август 2025 года обещает Тельцам насыщенное время, наполненное вызовами, прозрениями и неожиданными поворотами судьбы. Это период, когда многое можно изменить — если вы проявите инициативу и откажетесь от привычной инерции. Главный фокус месяца — личная ответственность, зрелость в отношениях, ясность в целях и забота о здоровье. В августе энергия планет словно выталкивает Тельцов из зоны комфорта, предлагая им перейти на новый уровень в делах, любви и самоощущении.

Этот гороскоп для Тельцов на август 2025 года составлен на основе актуальных астрологических данных с учетом ретроградных планет, лунных циклов и общих тенденций месяца. Ниже в материале от DNEWS вы найдете точные рекомендации для разных сфер жизни: работа, финансы, семья, отношения, здоровье. Также мы укажем благоприятные и напряженные даты, чтобы вы могли спланировать свой месяц с максимальной пользой. Читайте внимательно — даже один верный шаг в нужное время способен кардинально улучшить вашу судьбу.

Главные тенденции августа для Тельца

Август будет особенно активным для Тельцов благодаря влиянию сразу нескольких сильных астрологических факторов. Планеты требуют от вас честности, внимания к деталям и готовности пересматривать взгляды.

Солнце в знаке Льва до 22 августа усиливает стремление к независимости и желанию заявить о себе. После перехода в Деву начинается период анализа, наводки порядка и решения накопившихся вопросов.

Как планеты влияют на настроение и решения

Уран продолжает своё влияние в вашем знаке, провоцируя желание кардинальных перемен.

продолжает своё влияние в вашем знаке, провоцируя желание кардинальных перемен. Венера до 29 августа будет во Льве — акцент на чувства, красоту, творчество.

до 29 августа будет во Льве — акцент на чувства, красоту, творчество. Меркурий с 5 по 28 августа ретрограден, что усложнит коммуникации.

с 5 по 28 августа ретрограден, что усложнит коммуникации. Сатурн в Рыбах напоминает о дисциплине и кармической ответственности.

Рекомендации на месяц

Отложите подписание контрактов и важные сделки на начало или конец месяца.

Не игнорируйте внутренние позывы к изменениям — это путь к росту.

Работайте над прощением и отпущением старого — особенно в личных отношениях.

Отношения и чувства: честность как основа близости

Август потребует от Тельцов эмоциональной зрелости. Наступает момент, когда игра в прятки с собственными желаниями больше невозможна — всё выходит наружу.

Одинокие Тельцы

Новые знакомства ожидаются в дни с сильной Венерой — 14, 19, 22 и 26 августа.

Не распыляйтесь — флирт с несколькими людьми одновременно может принести боль.

Особое внимание уделите людям, с которыми возникает глубокий разговор — это может быть знак судьбы.

Тельцы в паре

Период хорош для признаний, укрепления доверия, возвращения страсти.

Не бойтесь проявить уязвимость — партнёр оценит вашу искренность.

Вторая половина месяца может обострить недопонимания из-за ретро-Меркурия — старайтесь говорить прямо и спокойно.

Проблемы в отношениях

Если назрел кризис — обсуждайте его до 5 августа или после 28-го.

Избегайте ревности и манипуляций — сейчас они могут разрушить всё.

Лучше дать человеку время и пространство, чем устраивать допрос.

Семья и дом: время для сплочения и поддержки

Домашняя сфера потребует такта и компромиссов. Важно помнить: даже если вам кажется, что близкие вас не понимают, это не значит, что они против вас.

Атмосфера в доме

Лучше не начинать серьёзные споры — они могут перерасти в затяжные конфликты.

Решение бытовых вопросов принесёт облегчение — займитесь тем, что давно откладывали.

Совместный отдых или короткая поездка на дачу укрепят связи.

Советы на месяц

Устраивайте семейные вечера — фильмы, настольные игры, посиделки за чаем.

Поговорите с родителями — особенно если давно не выходили на контакт.

Делитесь заботой, даже если у вас много дел — это будет оценено.

Работа и карьера: ищите новое, не бойтесь рисковать

В профессиональной сфере у Тельцов появляется шанс перезапуска. Весь месяц будет полон знаков: если вы их заметите — откроется путь к карьерному росту или смене направления.

Карьерные перемены

Предложения от старых партнёров могут оказаться перспективными.

Переход на новую должность — особенно в середине месяца — пройдёт успешно.

Возможны временные заминки из-за ретро-Меркурия, но они не критичны.

Бизнес и новые начинания

Подходящее время для тестов, проб, обсуждений — не для запусков.

Собирайте информацию, анализируйте рынок.

Если работаете на себя — займитесь брендингом, обновлением сайта, описаний услуг.

Финансовая стабильность: учёт и экономия

В денежной сфере август — месяц бережливости. Вам будет полезно сократить лишние траты и пересмотреть финансовые привычки.

Что поможет улучшить ситуацию

Ведение расходов — обычный блокнот или приложение.

Финансовая подушка — отложите хотя бы 10% от всех поступлений.

Откажитесь от покупок «на эмоциях» — они не принесут удовлетворения.

Возможные источники дохода

Побочные заработки через интернет, курсы, консультации.

Продажа ненужных вещей или аренда недвижимости.

Проект, начатый весной, может принести доход в августе.

Здоровье: не перегружайте себя

Главная зона риска — нервная система. Тельцам важно внимательно следить за внутренним состоянием, не допуская срывов.

Психоэмоциональное состояние

Избегайте перегрузок: ментальных и физических.

Планируйте дни с перерывами и «время на себя».

Поддерживайте себя в хорошем настроении через хобби, природу, чтение.

Физическое здоровье

С 10 по 20 августа — высокая вероятность обострения проблем ЖКТ, мигреней, перепадов давления.

Уделите внимание питанию — исключите фастфуд, увеличьте потребление овощей и воды.

Полезны прогулки, плавание, йога и мягкие растяжки.

Астрологический календарь Тельца на август 2025 года

Опираясь на суммарные показатели по сферам любви, здоровья, карьеры, общения и интуиции, выделяются три категории дней.

Благоприятные дни

14, 19, 20, 22, 25, 26, 29, 31

В эти даты активны позитивные потоки энергии. Хорошо назначать важные встречи, проводить переговоры, делать признания, заниматься творчеством.

Неоднозначные дни

2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 27, 28, 30

Будьте внимательны. Возможны смены настроения, перемены в планах, технические ошибки. Используйте эти дни для анализа и текущих дел.

Неблагоприятный день

3 августа

Минимальная энергетическая активность. Лучше не планировать переговоров, сделок, медицинских процедур. Подойдёт для отдыха, размышлений, планирования.

Август — месяц взросления. Всё, что происходит, ведёт Тельца к новому этапу, пусть и через трудности. Отношения требуют честности, финансы — контроля, здоровье — внимания, а карьера — смелости. Используйте этот период для обновления, наведения порядка и выстраивания границ.

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