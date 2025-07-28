Август 2025 года обещает быть ярким, насыщенным и контрастным. В первой половине месяца нас продолжит держать в напряжении ретроградный Меркурий, из-за чего возможны путаница в планах, задержки в поездках и недопонимание в отношениях. Однако уже после 11 августа многое станет на свои места, откроется новое дыхание и появится ощущение уверенности. Этот период благоприятен для завершения старых дел, отдыха, перезагрузки, а также — для анализа своих поступков и формирования новых целей. Астрологический прогноз на август 2025 года поможет каждому знаку зодиака ориентироваться в грядущих событиях и использовать энергии месяца максимально эффективно.
В этой статье от DNEWS вы найдете подробный и практичный астрологический прогноз для всех 12 знаков зодиака. Мы расскажем, когда лучше принимать важные решения, в какие дни стоит избегать конфликтов, а также — где искать вдохновение и энергию. Это не просто гороскоп, а настоящий путеводитель по августу 2025. Готовы к ярким открытиям и личным инсайтам? Тогда читайте дальше — и звезды обязательно подскажут верный путь.
Влияние планет в августе 2025 года
Астрологическая погода августа обещает быть весьма переменчивой. Ниже расскажем, какие планетарные события особенно повлияют на повседневную жизнь.
Сразу стоит отметить, что с 1 по 11 августа Меркурий будет двигаться ретроградно. Это означает, что возможны перебои в коммуникациях, задержки в делах и недоразумения в поездках. Также в этот период не рекомендуется начинать важные проекты или подписывать контракты.
После 11 августа ситуация стабилизируется. Венера, пребывая в огненном Льве, усилит романтические настроения, добавит щедрости и желания быть в центре внимания. А Марс в Деве подскажет, что пора наводить порядок в делах и здоровье. В конце месяца важно быть внимательными: Уран создаст условия для неожиданных поворотов, особенно в сфере финансов.
Особенности первой половины августа
- До 11 августа — влияние ретроградного Меркурия, лучше избегать новых начинаний.
- 7–9 августа — эмоционально сложные дни, возможны конфликты.
- 10 августа — важные осознания, инсайты, переход к активности.
Особенности второй половины августа
- С 12 августа — благоприятное время для важных встреч и начала проектов.
- 15–18 августа — отличные дни для творчества, путешествий, любви.
- 26–30 августа — подведение итогов, завершение задач, энергетический спад.
Гороскоп для знака Овен
Август 2025 может стать для Овнов настоящим трамплином. В начале месяца — удачные покупки, выгодные вложения, улучшение финансовой стабильности.
Финансы и карьера
Овны, занимающиеся бизнесом, получат шанс заключить выгодный договор после 13 числа. Те, кто работает в найме, могут получить предложение о повышении или смене отдела. Особенно благоприятно 16 и 19 августа.
Отношения и здоровье
В личной жизни будьте разборчивы. После 20 августа есть риск столкнуться с обманом или манипуляциями. Следите за здоровьем — особенно за сном и пищеварением. Вторая половина месяца потребует бережного отношения к нервной системе.
Гороскоп для знака Телец
Тельцов ждет месяц переосмыслений и внутреннего обновления. Главное — не прятаться от чувств, а проживать их осознанно.
Семья и отношения
В первой половине августа можно наладить контакты с родственниками. Если ранее были обиды — самое время поговорить по душам. В любви возможны неожиданные повороты, особенно в районе 14–17 августа.
Энергетика и здоровье
Старайтесь не перегружаться. Сильная усталость может подорвать иммунитет. Следите за пищеварением и артериальным давлением. В конце августа полезны детокс и отдых на природе.
Гороскоп для знака Близнецы
Август 2025 может стать для Близнецов месяцем озарений. Ваша интуиция выйдет на первый план, особенно в период с 1 по 10 августа.
Работа и финансы
Сосредоточьтесь на рутинных задачах. Сейчас не время для стартапов, но отлично подходит для завершения старых дел. Возможны мелкие премии и подработки в середине месяца.
Личная жизнь и самочувствие
На любовном фронте — непредсказуемость. Одиноким Близнецам стоит быть открытыми: 18 и 21 августа могут принести судьбоносную встречу. В плане здоровья — уделите внимание органам дыхания.
Гороскоп для знака Рак
Для Раков август — это шанс вернуться к себе, переосмыслить цели и восстановить ресурсы.
Дом и семья
Идеальное время для ремонта, обустройства уюта, семейных обедов. Хороший момент, чтобы начать традиции или семейные ритуалы. Поддержка близких укрепит внутреннюю устойчивость.
Физическое и эмоциональное состояние
Отдых в середине месяца особенно важен. Если есть возможность, выберитесь в санаторий или на дачу. После 22 августа следует избегать перенапряжения и стрессов.
Гороскоп для знака Лев
Львы в августе окажутся в фокусе внимания. Это месяц вашего внутреннего возрождения.
Достижения и амбиции
Уже с 12 августа можно начинать важные проекты, выступать на публике, защищать свои идеи. Особенно сильными будут 15, 20 и 23 августа.
Эмоции и отношения
Держите себя в руках до середины месяца. Ваша раздражительность может помешать гармонии в отношениях. После 21 числа возможны признания, подарки и новое романтическое начало.
Гороскоп для знака Дева
Девы ощутят прилив сил и концентрации. Ваша точность и аккуратность станут источником успеха.
Работа и проекты
Вас заметят! В районе 10–17 августа возможно повышение или начало интересного дела. Не бойтесь показывать инициативу.
Здоровье и внутреннее состояние
Особое внимание — пищеварительной системе. Вводите больше овощей и клетчатки. Утренние ритуалы помогут структурировать день и сохранять продуктивность.
Гороскоп для знака Весы
Весам пора выходить из режима «наблюдателя». Август толкает к переменам.
Персональные цели
Ваши идеи заслуживают реализации. Планируйте, запускайте, проявляйтесь! Середина месяца даст вам нужных людей и ресурсы.
Отношения и эмоции
Контролируйте вспышки гнева. 22 и 25 августа — сложные эмоционально дни. Разговоры на свежем воздухе помогут сблизиться с партнером или друзьями.
Гороскоп для знака Скорпион
Скорпионам стоит запастись терпением. Первая половина августа будет непростой, но вторая — откроет перспективы.
Карьера и деньги
Постепенное увеличение доходов возможно после 17 числа. Если ищете работу — новые предложения поступят в конце месяца.
Личная сфера
Старые друзья или бывшие партнеры могут вернуться. Будьте осторожны — не все пришли с добрыми намерениями.
Гороскоп для знака Стрелец
Август пройдет для Стрельцов стабильно. Это время укрепления основ и возвращения к ценностям.
Общество и путешествия
Первая половина месяца — отлична для поездок, встречи с друзьями. Ваша харизма будет на высоте.
Финансы и ресурсы
Небольшие траты возможны 13 и 19 августа. Не давайте в долг. Следите за бюджетом в конце месяца.
Гороскоп для знака Козерог
Козерогов ждет насыщенный месяц. Важные вопросы начнут разрешаться.
Успехи и вызовы
Середина августа особенно продуктивна. Не бойтесь рисковать в проектах. А вот делиться личным — не стоит.
Отдых и восстановление
После 24 августа уделите внимание разбору пространства, медитациям, отдыху. Благоприятны поездки в лес, к воде.
Гороскоп для знака Водолей
Август у Водолеев пройдет под девизом «фокус и приоритеты». Отбросьте лишнее — сосредоточьтесь на важном.
Творчество и жилье
Начало месяца вдохновит на обновление дома, сада, мастерской. Прекрасный период для художественных идей.
Личное и здоровье
Берегите нервы. Отношения могут пойти не по плану. Позаботьтесь о психоэмоциональном балансе.
Гороскоп для знака Рыбы
Для Рыб август — стартовый период. Возможности будут открываться сами собой.
Лидерство и идеи
Командная работа пойдет на ура. 11 и 17 августа — отличные дни для выступлений, обсуждений и творчества.
Отдых и энергия
Конец месяца посвятите себе. Лучше всего поехать к водоемам, избегая шума и толпы. Ваш источник сил — природа и покой.
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