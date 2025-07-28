Август 2025 года обещает быть ярким, насыщенным и контрастным. В первой половине месяца нас продолжит держать в напряжении ретроградный Меркурий, из-за чего возможны путаница в планах, задержки в поездках и недопонимание в отношениях. Однако уже после 11 августа многое станет на свои места, откроется новое дыхание и появится ощущение уверенности. Этот период благоприятен для завершения старых дел, отдыха, перезагрузки, а также — для анализа своих поступков и формирования новых целей. Астрологический прогноз на август 2025 года поможет каждому знаку зодиака ориентироваться в грядущих событиях и использовать энергии месяца максимально эффективно.

В этой статье от DNEWS вы найдете подробный и практичный астрологический прогноз для всех 12 знаков зодиака. Мы расскажем, когда лучше принимать важные решения, в какие дни стоит избегать конфликтов, а также — где искать вдохновение и энергию. Это не просто гороскоп, а настоящий путеводитель по августу 2025. Готовы к ярким открытиям и личным инсайтам? Тогда читайте дальше — и звезды обязательно подскажут верный путь.

Влияние планет в августе 2025 года

Астрологическая погода августа обещает быть весьма переменчивой. Ниже расскажем, какие планетарные события особенно повлияют на повседневную жизнь.

Сразу стоит отметить, что с 1 по 11 августа Меркурий будет двигаться ретроградно. Это означает, что возможны перебои в коммуникациях, задержки в делах и недоразумения в поездках. Также в этот период не рекомендуется начинать важные проекты или подписывать контракты.

После 11 августа ситуация стабилизируется. Венера, пребывая в огненном Льве, усилит романтические настроения, добавит щедрости и желания быть в центре внимания. А Марс в Деве подскажет, что пора наводить порядок в делах и здоровье. В конце месяца важно быть внимательными: Уран создаст условия для неожиданных поворотов, особенно в сфере финансов.

Особенности первой половины августа

До 11 августа — влияние ретроградного Меркурия, лучше избегать новых начинаний.

7–9 августа — эмоционально сложные дни, возможны конфликты.

10 августа — важные осознания, инсайты, переход к активности.

Особенности второй половины августа

С 12 августа — благоприятное время для важных встреч и начала проектов.

15–18 августа — отличные дни для творчества, путешествий, любви.

26–30 августа — подведение итогов, завершение задач, энергетический спад.

Гороскоп для знака Овен

Август 2025 может стать для Овнов настоящим трамплином. В начале месяца — удачные покупки, выгодные вложения, улучшение финансовой стабильности.

Финансы и карьера

Овны, занимающиеся бизнесом, получат шанс заключить выгодный договор после 13 числа. Те, кто работает в найме, могут получить предложение о повышении или смене отдела. Особенно благоприятно 16 и 19 августа.

Отношения и здоровье

В личной жизни будьте разборчивы. После 20 августа есть риск столкнуться с обманом или манипуляциями. Следите за здоровьем — особенно за сном и пищеварением. Вторая половина месяца потребует бережного отношения к нервной системе.

Гороскоп для знака Телец

Тельцов ждет месяц переосмыслений и внутреннего обновления. Главное — не прятаться от чувств, а проживать их осознанно.

Семья и отношения

В первой половине августа можно наладить контакты с родственниками. Если ранее были обиды — самое время поговорить по душам. В любви возможны неожиданные повороты, особенно в районе 14–17 августа.

Энергетика и здоровье

Старайтесь не перегружаться. Сильная усталость может подорвать иммунитет. Следите за пищеварением и артериальным давлением. В конце августа полезны детокс и отдых на природе.

Гороскоп для знака Близнецы

Август 2025 может стать для Близнецов месяцем озарений. Ваша интуиция выйдет на первый план, особенно в период с 1 по 10 августа.

Работа и финансы

Сосредоточьтесь на рутинных задачах. Сейчас не время для стартапов, но отлично подходит для завершения старых дел. Возможны мелкие премии и подработки в середине месяца.

Личная жизнь и самочувствие

На любовном фронте — непредсказуемость. Одиноким Близнецам стоит быть открытыми: 18 и 21 августа могут принести судьбоносную встречу. В плане здоровья — уделите внимание органам дыхания.

Гороскоп для знака Рак

Для Раков август — это шанс вернуться к себе, переосмыслить цели и восстановить ресурсы.

Дом и семья

Идеальное время для ремонта, обустройства уюта, семейных обедов. Хороший момент, чтобы начать традиции или семейные ритуалы. Поддержка близких укрепит внутреннюю устойчивость.

Физическое и эмоциональное состояние

Отдых в середине месяца особенно важен. Если есть возможность, выберитесь в санаторий или на дачу. После 22 августа следует избегать перенапряжения и стрессов.

Гороскоп для знака Лев

Львы в августе окажутся в фокусе внимания. Это месяц вашего внутреннего возрождения.

Достижения и амбиции

Уже с 12 августа можно начинать важные проекты, выступать на публике, защищать свои идеи. Особенно сильными будут 15, 20 и 23 августа.

Эмоции и отношения

Держите себя в руках до середины месяца. Ваша раздражительность может помешать гармонии в отношениях. После 21 числа возможны признания, подарки и новое романтическое начало.

Гороскоп для знака Дева

Девы ощутят прилив сил и концентрации. Ваша точность и аккуратность станут источником успеха.

Работа и проекты

Вас заметят! В районе 10–17 августа возможно повышение или начало интересного дела. Не бойтесь показывать инициативу.

Здоровье и внутреннее состояние

Особое внимание — пищеварительной системе. Вводите больше овощей и клетчатки. Утренние ритуалы помогут структурировать день и сохранять продуктивность.

Гороскоп для знака Весы

Весам пора выходить из режима «наблюдателя». Август толкает к переменам.

Персональные цели

Ваши идеи заслуживают реализации. Планируйте, запускайте, проявляйтесь! Середина месяца даст вам нужных людей и ресурсы.

Отношения и эмоции

Контролируйте вспышки гнева. 22 и 25 августа — сложные эмоционально дни. Разговоры на свежем воздухе помогут сблизиться с партнером или друзьями.

Гороскоп для знака Скорпион

Скорпионам стоит запастись терпением. Первая половина августа будет непростой, но вторая — откроет перспективы.

Карьера и деньги

Постепенное увеличение доходов возможно после 17 числа. Если ищете работу — новые предложения поступят в конце месяца.

Личная сфера

Старые друзья или бывшие партнеры могут вернуться. Будьте осторожны — не все пришли с добрыми намерениями.

Гороскоп для знака Стрелец

Август пройдет для Стрельцов стабильно. Это время укрепления основ и возвращения к ценностям.

Общество и путешествия

Первая половина месяца — отлична для поездок, встречи с друзьями. Ваша харизма будет на высоте.

Финансы и ресурсы

Небольшие траты возможны 13 и 19 августа. Не давайте в долг. Следите за бюджетом в конце месяца.

Гороскоп для знака Козерог

Козерогов ждет насыщенный месяц. Важные вопросы начнут разрешаться.

Успехи и вызовы

Середина августа особенно продуктивна. Не бойтесь рисковать в проектах. А вот делиться личным — не стоит.

Отдых и восстановление

После 24 августа уделите внимание разбору пространства, медитациям, отдыху. Благоприятны поездки в лес, к воде.

Гороскоп для знака Водолей

Август у Водолеев пройдет под девизом «фокус и приоритеты». Отбросьте лишнее — сосредоточьтесь на важном.

Творчество и жилье

Начало месяца вдохновит на обновление дома, сада, мастерской. Прекрасный период для художественных идей.

Личное и здоровье

Берегите нервы. Отношения могут пойти не по плану. Позаботьтесь о психоэмоциональном балансе.

Гороскоп для знака Рыбы

Для Рыб август — стартовый период. Возможности будут открываться сами собой.

Лидерство и идеи

Командная работа пойдет на ура. 11 и 17 августа — отличные дни для выступлений, обсуждений и творчества.

Отдых и энергия

Конец месяца посвятите себе. Лучше всего поехать к водоемам, избегая шума и толпы. Ваш источник сил — природа и покой.

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