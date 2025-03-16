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Грузины требуют дисквалификации представительницы страны на «Евровидении-2025»

Представительница Грузии на песенном конкурсе «Евровидение-2025» оказалась в центре громкого скандала.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «ТСН», победившая в нацеотборе Мариам Шенгелия столкнулась с волной возмущения. В соцсетях появились многочисленные призывы лишить ее права представлять страну на конкурсе. Причиной послужили ее противоречивые политические взгляды. Сначала Мариам активно поддерживала Украину и открыто выступала против пророссийской партии «Грузинская мечта», однако в 2024 резко изменила позицию. Она приняла участие в предвыборных роликах этой политсилы и призвала голосовать за нее.

Дополнительный резонанс вызвала конкурсная песня Шенгелии – Freedom («Свобода»). Многие грузины считают ее циничной, потому что сама певица поддерживает пророссийский политический курс. Пользователи соцсетей оставляют возмущенные комментарии на официальной странице «Евровидения» в Инстаграм:

  • Свобода? С вашей властью? Это какая шутка?
  • Если она поддерживает пророссийскую политику, то почему поет о свободе?
  • Грузия заслуживает другого представителя. Это позор!
  • Не забудь поблагодарить Бидзини (намекают комментаторы на пророссийского экс-премьера Грузии).

Отметим, что недавно скандал разгорелся и вокруг представительницы Мальты Мирианы Конте – ей запретили исполнять конкурсную песню из-за ее провокационного содержания.

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