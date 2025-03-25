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«Холостяк» Александр Терен отменил тур после речевого скандала: что известно

Александр Терен неожиданно упразднил свой запланированный тур по городам Украины. Мотивационный стендап «Отвал роз», который должен был проходить с 16 по 24 марта, не состоится. Продажа билетов была остановлена, а сам Терен объяснил свое решение в Stories на Instagram.

Как сообщает Studway со ссылкой на NV, Александр заявил, что пока не готов к проведению тура.

«Друзья, опустился и я немного на землю. Тур со стендапом отменяется из-за моей неготовности к нему. Приношу искренние извинения и надеюсь на встречу, где будет весело всем. Благодарю вас за понимание»,

– написал Терен.

Ветеран также поделился, что работает над новой книгой:

«Буквы формируются в слова, слова в предложение, предложение в книгу. Наконец-то начал».

Предыдущая автобиографическая книга Терена «История упрямого мужчины» приобрела популярность благодаря откровенному описанию его жизненного пути.

Решение об отмене тура совпало с публичной ссорой Терена с Инной Белень, победительницей 13 сезона шоу «Холостяк». Причиной конфликта стало ее высказывание о языковом вопросе. В интервью Славе Демину волонтер и переводчица Инна Белень заявила, что не понимает, почему критикуют русскоязычных, и призвала к человечности: «Топлю за харьковчан, даже если они общаются на русском». Терен отреагировал на это, отметив: «Для меня стала открытием позиция моей девушки». После ссоры Александр публично говорил о подавленном состоянии и чувстве одиночества, что могло также повлиять на его решение отложить тур.

Несмотря на временные затруднения, Терен продолжает работать над новыми проектами. Он обещает вернуться к публичным выступлениям, когда будет к этому готов. Эта ситуация еще раз подчеркивает, насколько важен и болезненный языковой вопрос в украинском обществе, вызывая глубокие эмоции даже у известных публичных лиц.

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