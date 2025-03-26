Хотите выглядеть безупречно: учимся создавать макияж «без макияжа»

Хотите иметь идеальную кожу и подчеркнуть свою природную красоту? Известный австралийский парикмахер и визажист Холли Харнвелл является экспертом по этому делу. Она раскрыла свои секреты достижения модного макияжа «без макияжа».

По информации от STUDway со ссылкой на Цель, такой макіяж в значительной степени зависит от вашей кожи. Важно убедиться, что вы начинаете с ровной поверхности, поэтому уход за кожей очень важен. Рекомендуется использовать хороший пилинг, чтобы уменьшить сухие участки и улучшить текстуру. Используйте увлажняющий крем, который не слишком жирный, чтобы создать ровную увлажненную основу для макияжа и помочь ему держаться дольше. Для выравнивания тона кожи, тональный крем, который вы выбираете в качестве основы, очень важен. Он должен быть лёгким. Любое матовое или пудровое средство сразу будет заметно на коже. Вы также можете использовать для этого BB крем или тонизирующий увлажняющий крем. Тональный крем следует наносить на все лицо, а также на шею, поскольку шея обычно гораздо светлее других участков тела. Просто помните, что растушевка является ключом в макияже «без макияжа».

Консилер – это продукт, который поможет скрыть и подсветить любые проблемные участки. Можно использовать два консилера, начинать след с макияжа под глазами. Нанесите небольшое количество средства, начиная с угла глаза и растушуйте его под глазами. Это подтянет и подсветит эту зону. Второй консилер должен быть как можно ближе к цвету вашей кожи, чтобы выглядеть естественно и безупречно растушевываться. Используйте этот консилер над глазами, наносите чуть-чуть на щеки, вокруг носа, немного на подбородок и немного на середину лба. Чтобы макияж выглядел естественно, избегайте верхних частей лица, таких как верхняя часть лба, высокие части скул и нос.

Бронзер – это отличный способ придать лицу форму и придать ему приятное солнечное сияние. Нанесите средство на лоб, поближе к полосе роста волос, чуток ниже самых больших частей скул, с обеих сторон носа, если вы желаете контурить нос и на веки для легкого контура глаз. Напоследок, добавьте немного на щеки и переносицу. Румяна также важны, поскольку возвращают коже естественный цвет, который мы могли потерять при нанесении тонального крема и маскировки.

Несмотря на то, что мы хотим выглядеть без макияжа, мы все равно выделяем глаза. Нанесите кремовые тени на веки и растушуйте их. Вы также можете добавить бронзер в качестве теней для век. Завершите макияж, оставив ресницы голыми или добавьте легкую тушь коричневого цвета. Бальзам для губ – идеальное завершение макияжа для сияющего и увлажненного вида.