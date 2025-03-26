Хронология Marvel: в какой последовательности смотреть фильмы киновселенной

Киновселенная Marvel – это увлекательное путешествие, полное супергероев, космических сражений и неожиданных поворотов сюжета. Но с таким обилием фильмов и сериалов легко запутаться. Поэтому мы подготовили для вас подробный гайд, который поможет разобраться в хронологии событий и насладиться вселенной Marvel по полной.

Как сообщает Studway со ссылкой на vikna.tv, почему важно смотреть фильмы в правильном порядке?

Более глубокое понимание персонажей: вы увидите, как герои меняются и развиваются со временем.

Логическая последовательность событий: каждый фильм добавляет новые штрихи к общей картине, поэтому правильный порядок просмотра поможет вам лучше понять сюжет.

Открытие пасхалок: вы заметите многочисленные ссылки к предыдущим фильмам и поймете, как они связаны между собой.

Основная хронология фильмов Marvel:

Железный человек (2008): начало всего. Тони Старк становится железным человеком. Невероятный Халк (2008): Брюс Беннер превращается в Халка. Железный человек 2 (2010): Появляются новые супергерои, а Тони Старк сталкивается с новыми вызовами. Тор (2011): Тор, бог грома, попадает на Землю. Первый мститель: Капитан Америка (2011): Стив Роджерс становится Капитаном Америкой во время Второй мировой войны. Мстители (2012): сильнейшие герои Земли объединяются, чтобы спасти мир от угрозы. Железный человек 3 (2013): Тони Старк сражается со своими внутренними демонами. Тор: темный мир (2013): Тор сталкивается с новой угрозой Асгарду. Капитан Америка: зимний солдат (2014): Стив Роджерс раскрывает сговор внутри Щ.И.Т. Стражи Галактики (2014): группа космических пиратов спасает галактику. Мстители: эра Альтрона (2015): мстители сталкиваются с новой искусственной интеллектуальной угрозой. Человек-муравей (2015): Скотт Лэнг становится человеком-муравьем. Капитан Америка: Гражданская война (2016): мстители делятся на два лагеря. Черная пантера (2018): Т'Чалла становится королем Ваканды. Человек-паук: возвращение домой (2017): Питер Паркер присоединяется к мстителям. Доктор Стрэндж (2016): Стивен Стрэндж становится верховным магом. Часовые Галактики Том 2 (2017): часовые продолжают свои приключения. Тор: Рагнарок (2017): Тор теряет свой молот и сталкивается с сестрой Хеллой. Человек-муравей и оса (2018): Скотт Лэнг и Хоуп ван Дайн отправляются в новую миссию. Мстители: война бесконечности (2018): Танос грозит уничтожить половину всего живого. Мстители: финал (2019): мстители пытаются восстановить все, что было потеряно.

Это только базовый план. Если вы хотите погрузиться в киновселенную Marvel поглубже, рекомендуем посмотреть также сериалы «Агенты Щ.И.Т.», «ВандаВижен», «Сокол и зимний солдат» и другие.