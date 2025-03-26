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Хронология Marvel: в какой последовательности смотреть фильмы киновселенной

Киновселенная Marvel – это увлекательное путешествие, полное супергероев, космических сражений и неожиданных поворотов сюжета. Но с таким обилием фильмов и сериалов легко запутаться. Поэтому мы подготовили для вас подробный гайд, который поможет разобраться в хронологии событий и насладиться вселенной Marvel по полной.

Как сообщает Studway со ссылкой на vikna.tv, почему важно смотреть фильмы в правильном порядке?

  • Более глубокое понимание персонажей: вы увидите, как герои меняются и развиваются со временем.
  • Логическая последовательность событий: каждый фильм добавляет новые штрихи к общей картине, поэтому правильный порядок просмотра поможет вам лучше понять сюжет.
  • Открытие пасхалок: вы заметите многочисленные ссылки к предыдущим фильмам и поймете, как они связаны между собой.

Основная хронология фильмов Marvel:

  1. Железный человек (2008): начало всего. Тони Старк становится железным человеком.
  2. Невероятный Халк (2008): Брюс Беннер превращается в Халка.
  3. Железный человек 2 (2010): Появляются новые супергерои, а Тони Старк сталкивается с новыми вызовами.
  4. Тор (2011): Тор, бог грома, попадает на Землю.
  5. Первый мститель: Капитан Америка (2011): Стив Роджерс становится Капитаном Америкой во время Второй мировой войны.
  6. Мстители (2012): сильнейшие герои Земли объединяются, чтобы спасти мир от угрозы.
  7. Железный человек 3 (2013): Тони Старк сражается со своими внутренними демонами.
  8. Тор: темный мир (2013): Тор сталкивается с новой угрозой Асгарду.
  9. Капитан Америка: зимний солдат (2014): Стив Роджерс раскрывает сговор внутри Щ.И.Т.
  10. Стражи Галактики (2014): группа космических пиратов спасает галактику.
  11. Мстители: эра Альтрона (2015): мстители сталкиваются с новой искусственной интеллектуальной угрозой.
  12. Человек-муравей (2015): Скотт Лэнг становится человеком-муравьем.
  13. Капитан Америка: Гражданская война (2016): мстители делятся на два лагеря.
  14. Черная пантера (2018): Т'Чалла становится королем Ваканды.
  15. Человек-паук: возвращение домой (2017): Питер Паркер присоединяется к мстителям.
  16. Доктор Стрэндж (2016): Стивен Стрэндж становится верховным магом.
  17. Часовые Галактики Том 2 (2017): часовые продолжают свои приключения.
  18. Тор: Рагнарок (2017): Тор теряет свой молот и сталкивается с сестрой Хеллой.
  19. Человек-муравей и оса (2018): Скотт Лэнг и Хоуп ван Дайн отправляются в новую миссию.
  20. Мстители: война бесконечности (2018): Танос грозит уничтожить половину всего живого.
  21. Мстители: финал (2019): мстители пытаются восстановить все, что было потеряно.

Это только базовый план. Если вы хотите погрузиться в киновселенную Marvel поглубже, рекомендуем посмотреть также сериалы «Агенты Щ.И.Т.», «ВандаВижен», «Сокол и зимний солдат» и другие.

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