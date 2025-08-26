Instagram объявил о запуске новой функции — возможности объединять несколько Reels в серии. Это обновление позволяет контент-авторам создавать более структурированный и удобный контент, который легче воспринимается. Теперь зрители могут смотреть истории или тематические коллекции, не ищя продолжение в ленте, сообщает DNEWS. Благодаря сериям, Reels становятся более похожи на телевизионные шоу или видеосериалы, где каждый эпизод продолжает предыдущий.

Значение функции серийных Reels

До внедрения серийных Reels пользователи часто сталкивались с трудностями: чтобы найти следующее видео, нужно было прокручивать профиль или ждать новых публикаций. Теперь весь контент объединен в логические блоки, что помогает увеличить время просмотра и удерживает внимание зрителей. Это важный инструмент для авторов, чтобы создавать завершенные рассказы, а для Instagram — возможность превратить случайных зрителей в постоянных подписчиков. Кроме того, серии позволяют избежать необходимости добавлять новые описания к каждому видео, что упрощает процесс публикации.

Серии также позволяют более эффективно взаимодействовать с аудиторией, создавая контент с четкой логикой и связью между видео. В результате зрители будут охотнее смотреть все части серии, что увеличивает время нахождения на платформе.

Как объединить Reels в серию

Процесс создания серии очень простой:

Во время публикации видео автор может добавить его в серию через описание. Для уже опубликованных роликов доступно меню для объединения видео. Зрители могут увидеть кнопку внизу экрана, которая перенаправит их к следующему видео в серии.

Это открывает авторам возможность не только рассказывать истории, но и создавать тематические подборки — например, рецепты, путешествия или образовательные видео. Каждое видео может стать частью серии, охватывающей несколько аспектов одной темы, углубляя её.

Как серии Reels могут изменить контент-стратегии блогеров и брендов

Серии Reels могут стать мощным инструментом для блогеров и брендов. Для блогеров это шанс поддерживать интерес и строить лояльную аудиторию, а для брендов — возможность показывать свои кампании через несколько частей, не теряя внимания пользователей. Бренды теперь могут представлять свои продукты в рамках серий, используя тематические рассказы или интерактивные серии, которые стимулируют повышение вовлеченности пользователей.

Блогеры, в свою очередь, смогут создавать серии, которые глубже раскрывают тему, а также могут использовать формат серий для сотрудничества с другими контент-авторами или брендами. Такие серии могут охватывать всё — от обзоров продуктов до путешествий или обучающих материалов.

Ожидается, что эта функция позволит увеличить время просмотра, повысить вовлеченность с контентом и облегчить получение обратной связи от подписчиков.

Instagram против TikTok: борьба за креаторов

Эта новая функция приближает Instagram к TikTok, который ранее внедрил подобную возможность. Однако Instagram делает акцент на интеграции с экосистемой Meta, включая Facebook, таргетированную рекламу и инструменты для авторов. Это свидетельствует о желании платформы оставаться конкурентоспособной и привлекательной для творцов контента. В то время как TikTok больше сосредоточен на быстрых видео и большом объеме контента, Instagram пытается привнести более структурированный и глубокий подход.

Этот шаг также подчеркивает тенденцию, когда платформы стремятся расширять возможности для авторов контента и предлагать новые функции для создания качественного и более персонализированного контента. Однако важно помнить, что конкуренция между платформами продолжает расти, и новые функции могут стать решающими для привлечения новых пользователей.

Ранее мы писали о том, что Instagram Reels получит живой перевод с использованием искусственного интеллекта: пользователи выражают сомнения.