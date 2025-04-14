Из чего делают белый шоколад и чем он полезен

Белый шоколад — это продукт, который вызывает споры и восхищение одновременно. Кто-то считает его «не шоколадом вовсе», а кто-то обожает за сливочный вкус и нежную текстуру. В отличие от классического чёрного и молочного шоколада, белый не содержит какао-порошка, но при этом остаётся полноценным представителем шоколадной семьи. Возникает логичный вопрос: из чего делают белый шоколад и есть ли в нём польза, или это просто вкусная сладость без содержания ценных веществ? DNEWS разбирается, как его производят, что входит в состав и кому он может быть полезен.

Что такое белый шоколад

Белый шоколад — это кондитерское изделие на основе какао-масла, сахара, молока и ванили. В отличие от чёрного и молочного шоколада, он не содержит тёртого какао — именно поэтому у него нет характерного шоколадного цвета и вкуса. Однако он официально признан видом шоколада, так как содержит не менее 20% какао-масла по международным стандартам.

Белый шоколад начали производить в Швейцарии в 1930-х годах как способ переработки избыточного какао-масла — побочного продукта производства тёмного шоколада.

Состав белого шоколада

Классический белый шоколад содержит:

какао-масло — основа, которая придаёт текстуру и нежность

— основа, которая придаёт текстуру и нежность сухое молоко или сливки — добавляют вкус и кремовость

— добавляют вкус и кремовость сахар — подслащивает и создаёт баланс

— подслащивает и создаёт баланс ваниль или натуральные ароматизаторы — усиливают вкус

— усиливают вкус лецитин — эмульгатор, который обеспечивает однородность

Важно: в качественном белом шоколаде нет растительных жиров, пальмового масла и искусственных заменителей, которые часто встречаются в дешёвых плитках и «глазурях».

Почему белый шоколад белый

Цвет белого шоколада обусловлен отсутствием какао-порошка. В нём используется только какао-масло — жёлтовато-белый жир, получаемый из бобов после прессовки. Именно он отвечает за тающую текстуру и сливочный вкус. Если в состав не добавлены красители или ароматизаторы, оттенок белого шоколада может быть кремовым или слегка золотистым.

Есть ли польза от белого шоколада

Белый шоколад — не просто калорийная сладость. Несмотря на высокое содержание сахара и жиров, он содержит ряд полезных веществ — особенно если используется качественное какао-масло.

Потенциальная польза:

какао-масло богато антиоксидантами — оно содержит полифенолы, которые помогают бороться со свободными радикалами

— оно содержит полифенолы, которые помогают бороться со свободными радикалами жирные кислоты в составе (олеиновая, пальмитиновая, стеариновая) благоприятны для кожи и сосудов

в составе (олеиновая, пальмитиновая, стеариновая) благоприятны для кожи и сосудов улучшает настроение — за счёт вкуса, сахара и стимуляции выработки эндорфинов

— за счёт вкуса, сахара и стимуляции выработки эндорфинов не содержит кофеина — в отличие от чёрного шоколада, подходит людям с чувствительностью к стимуляторам

— в отличие от чёрного шоколада, подходит людям с чувствительностью к стимуляторам может использоваться при наборе массы — благодаря калорийности и легкоусвояемым жирам

Однако стоит помнить: речь идёт о натуральном продукте в умеренных количествах, а не о масс-маркете с ароматизаторами и пальмовым маслом.

Вред и противопоказания

Как и любой сладкий продукт, белый шоколад имеет свои ограничения:

высококалориен (в среднем 550–600 ккал на 100 г)

содержит много сахара — противопоказан при диабете

может вызывать аллергические реакции на молочный белок

при избытке способствует набору веса

дешёвые аналоги содержат трансжиры и ароматизаторы, вредные для печени и ЖКТ

Людям с проблемами обмена веществ, ожирением, склонностью к акне или гипертонии стоит ограничить потребление.

Как выбрать хороший белый шоколад

Читайте состав: в списке должно быть какао-масло, а не «заменитель какао-продукта»

в списке должно быть какао-масло, а не «заменитель какао-продукта» Минимум ингредиентов: качественный шоколад — это 5–6 компонентов

качественный шоколад — это 5–6 компонентов Натуральные добавки: ваниль, не ванилин; сухое молоко, а не сухая смесь

ваниль, не ванилин; сухое молоко, а не сухая смесь Без ароматизаторов и консервантов

Цвет слегка желтоватый, а не белоснежный — признак натурального какао-масла

— признак натурального какао-масла Производитель — выбирайте известных брендов или специализированные шоколадные марки

Как употреблять белый шоколад с пользой

10–20 г в день — оптимальная порция для удовольствия и без вреда

можно сочетать с орехами или ягодами — это снижает гликемическую нагрузку

использовать в десертах — как основа для муссов, глазури, соусов

добавлять в каши, творог, смузи — для вкуса и калорийности

Важно не есть шоколад натощак или вечером перед сном — так он меньше повлияет на уровень сахара и не вызовет резкий подъём инсулина.

Белый шоколад — это полноценный шоколад, но со своими особенностями. Он не содержит какао-порошка, но основан на какао-масле, которое даёт ему насыщенный вкус и текстуру. При умеренном употреблении и грамотном выборе белый шоколад может быть не только вкусным, но и полезным продуктом — особенно в периоды умственного и эмоционального напряжения. Главное — избегать дешёвых заменителей и помнить, что даже в десертах важна осознанность.

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