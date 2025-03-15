Из-за роли в «Суперперцах» Sony запретила Джону Гиллу играть в PS2: подробности

Сет Роген, один из сценаристов комедии «Суперперцы», поделился неожиданной историей со съемочной площадки. Оказалось, что компания Sony наложила вето на использование Джоном Гиллом PlayStation 2 в кадре.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «unian», причиной такого решения стал персонаж Гилла, Сет, который, по мнению представителей Sony, был «слишком отвратительным». Они опасались, что ассоциация их игровой консоли с таким героем окажет негативное влияние на имидж бренда.

«Они сказали: «Мы не можем позволить ему касаться нашей продукции, потому что он слишком мерзкий»,

– вспоминает Роген.

Речь шла об эпизоде, где главные герои должны были играть в The Getaway: Black Monday на PS2. Роген, ставший прототипом для персонажа, воспринял это с юмором, но не без частного оскорбления. Тем не менее, требования Sony были выполнены.

Этот забавный случай не повлиял на любовь Рогена к видеоиграм. Он продолжает участвовать в проектах, связанных с геймингом, в частности, недавно озвучил Донки Конга в экранизации «Супер Марио Брос».