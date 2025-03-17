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Jerry Heil призналась, действительно ли поссорилась с alyona alyona

После участия в Евровидении-2024 певицы Jerry Heil и alyona alyona стали реже появляться вместе, что породило слухи о возможном конфликте между ними.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт lux.fm, в соцсетях активно обсуждали, что артистки больше не сотрудничают и даже поссорились. Чтобы развеять все догадки, Jerry Heil откровенно рассказала об их отношениях в интервью для проекта «ТУР Звездами» на Люкс ФМ.

По словам исполнительницы, никаких разногласий между ней и alyona alyona нет. Главная причина их более редкого взаимодействия – чрезвычайная занятость каждой.

«Алена некоторое время посвящала внимание здоровью, а сейчас активно гастролирует. Мы с ней могли бы встретиться разве что в лесу на грибах, но и это маловероятно, потому что я тоже в туре по Европе. Наши творческие дороги временно разошлись, но это совершенно нормально. Мы и раньше были сольными артистками. Не сомневайтесь, мы еще обязательно пересекемся. Не стоит придумывать драму там, где ее нет»,

– заверила певица.

Следовательно, никаких скандалов или конфликтов нет – только плотные графики и новые вызовы. Поклонникам остается ждать новых общих проектов двух звезд.

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