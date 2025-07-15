Витамин В1, известный также как тиамин, — незаменимое вещество для нормальной работы организма. Он участвует в обмене веществ, функционировании нервной системы и мышц, поддерживает здоровье сердца и головного мозга. В отличие от жирорастворимых витаминов, В1 не накапливается в организме и быстро выводится, что делает его дефицит особенно опасным. Уже через 2–3 недели при несбалансированном питании можно ощутить симптомы нехватки — от слабости и раздражительности до серьезных нарушений в работе сердца и мозга. В статье от DNEWS разберем, чем опасен дефицит витамина В1, какие симптомы указывают на его нехватку, как его лечить и, главное, как не допустить проблем в будущем.

Зачем организму нужен витамин В1

Тиамин — ключевой участник энергетического обмена. Без него клетки не могут получать энергию из глюкозы. Особенно чувствительны к его нехватке нервная и сердечно-сосудистая системы.

Витамин В1 входит в состав ферментов, участвующих в декарбоксилировании альфа-кетокислот и в пентозофосфатном пути. Он отвечает за передачу нервных импульсов, функционирование мышц, секрецию желудочного сока и правильную работу печени. Недостаток тиамина даже в течение короткого времени может вызвать необратимые изменения.

Причины дефицита тиамина

Нехватка В1 развивается по ряду причин, включая недостаточное потребление с пищей, нарушение всасывания в кишечнике, ускоренное выведение и повышенную потребность организма.

Основные причины можно разделить на экзогенные и эндогенные. Экзогенные связаны с диетой и образом жизни, эндогенные — с заболеваниями и физиологическими состояниями.

Неправильное питание

Ограничительные диеты, злоупотребление фастфудом и рафинированными продуктами ведут к снижению поступления витамина. Особенно бедны на тиамин белый рис, хлеб высшего сорта и сладости. Вегетарианцы, особенно веганы, нередко страдают от дефицита В1, если не контролируют рацион.

Алкоголизм

Алкоголь препятствует всасыванию тиамина в кишечнике и усиливает его выведение почками. До 80% хронических алкоголиков имеют выраженный дефицит В1, что может приводить к неврологическим расстройствам — от нарушений памяти до слабоумия.

Болезни ЖКТ и метаболизма

Хронические заболевания кишечника (целиакия, синдром короткой кишки, панкреатит), гепатиты, сахарный диабет и тиреотоксикоз увеличивают потребность в витамине В1 или затрудняют его усвоение.

Как проявляется дефицит витамина В1

Симптомы могут развиваться постепенно и маскироваться под другие состояния. Первые признаки — общая слабость, апатия, раздражительность, снижение концентрации. Далее могут развиваться более опасные нарушения.

Признаки дефицита зависят от степени нехватки, длительности состояния и индивидуальных особенностей организма. Тяжелые формы проявляются в виде заболеваний бери-бери и синдрома Вернике — Корсакова.

Физическая слабость и быстрая утомляемость

Одни из самых ранних симптомов — снижение выносливости, слабость в мышцах, особенно ног. Это связано с нарушением энергетического обмена. Пациенты жалуются на невозможность долго ходить, выполнять повседневные задачи.

Психоэмоциональные нарушения

Нехватка тиамина влияет на мозговую активность. Возникают тревожность, раздражительность, нарушения сна, депрессия, ухудшение памяти. При хроническом дефиците — спутанность сознания, амнезия, галлюцинации.

Сердечно-сосудистые проявления

Тахикардия, пониженное давление, одышка при физической нагрузке и даже в покое — результат гипофункции сердечной мышцы. В тяжелых случаях развивается декомпенсация — отеки, шумы в сердце, аритмии.

Серьёзные осложнения при хроническом дефиците

Если дефицит не устранить, развивается бери-бери — болезнь, затрагивающая нервную и сердечно-сосудистую системы. Выделяют две формы: сухую и влажную.

Сухая форма сопровождается нейропатиями, параличами, сенсорными нарушениями. Влажная форма вызывает сердечную недостаточность, отеки, учащённый пульс.

Синдром Вернике — Корсакова

Чаще всего развивается у алкоголиков. Характеризуется нарушением координации (атаксией), нистагмом, параличом глазных мышц. Без лечения синдром перерастает в энцефалопатию и может закончиться инвалидностью или смертью.

Периферическая невропатия

Онемение, покалывание в конечностях, слабость мышц, снижение чувствительности — типичные симптомы поражения периферических нервов. Эти расстройства прогрессируют, если не восполнить дефицит.

Кто в группе риска по дефициту В1

Существуют категории людей, которым следует особенно внимательно относиться к уровню витамина В1. Риск развития дефицита повышается при следующих условиях:

Беременность и грудное вскармливание — потребность возрастает на 30–50%

Возраст старше 60 лет — ухудшается усвоение в ЖКТ

Пациенты на парентеральном питании

Люди с операциями на желудке (например, резекция)

Онкопациенты, проходящие химиотерапию

Спортсмены на «сушке» и без поддержки БАДов

Диагностика дефицита тиамина

Клинический осмотр и анализ симптомов — первый этап. Подтвердить дефицит помогают лабораторные методы. Важно не упустить время и начать лечение как можно раньше.

Лабораторные тесты

Для диагностики используют:

Определение уровня тиамина в плазме или эритроцитах

Оценка активности транскетолазы

Тест на концентрацию тиаминпирофосфата

Параллельно могут быть назначены ЭКГ, МРТ мозга, биохимические анализы крови и мочи.

Анализ питания и привычек

Сбор анамнеза (образ жизни, рацион, вредные привычки) помогает выявить косвенные признаки. Часто уже на этом этапе врач может заподозрить дефицит и начать коррекцию без ожидания результатов анализов.

Лечение дефицита витамина В1

Цель лечения — быстрое восполнение дефицита и устранение причины. Метод зависит от тяжести состояния.

Лёгкий дефицит

Назначаются поливитаминные комплексы или препараты с тиамином в дозировке 10–50 мг/сут. Курс — 1–3 месяца. Рекомендуется сочетать с диетой и корректировкой образа жизни.

Тяжёлый дефицит

Внутримышечные или внутривенные инъекции тиамина (до 300 мг/сут), особенно при неврологических симптомах. Затем — переход на поддерживающие дозы. Обязательно наблюдение врача, контроль состояния, анализы. В тяжёлых случаях — госпитализация.

Продукты, богатые витамином В1

Основные источники тиамина:

Свинина — до 0,8 мг на 100 г

Говяжья печень — 0,3–0,5 мг

Крупы (овсянка, гречка, перловка) — 0,2–0,4 мг

Бобовые (фасоль, чечевица) — 0,4–0,5 мг

Орехи (особенно кедровые) — до 1 мг

Яйца — 0,07 мг

Хлеб из цельного зерна — 0,15–0,2 мг

Суточная норма для взрослого — 1,1–1,5 мг. При беременности — до 1,9 мг. При стрессах, заболеваниях, спорте — до 3–4 мг.

Как предотвратить дефицит витамина В1

Профилактика состоит из сбалансированного питания, отказа от вредных привычек, своевременного приёма витаминов и регулярных обследований.

Рацион без дефицита

Убедитесь, что рацион содержит:

Злаки и бобовые (минимум 3 порции в день)

Мясо или рыбу (ежедневно)

Орехи и семена (30–50 г)

Свежие овощи и фрукты

Избегайте рафинированных продуктов. Белый хлеб, шлифованный рис, сладости — враги витаминов группы B.

Поливитамины и БАДы

Весной, зимой, при стрессах и повышенной нагрузке рекомендуется приём комплексов с тиамином. Особенно — людям старшего возраста, спортсменам, вегетарианцам.

Почему важно следить за уровнем В1

Дефицит витамина В1 может показаться безобидным на ранних этапах. Однако его последствия затрагивают всё тело: мозг, сердце, нервы, печень. Важно не игнорировать усталость, раздражительность, слабость, особенно если они затяжные.

Регулярное питание, отказ от вредных привычек, профилактический приём витаминов и внимательное отношение к себе — лучший способ не допустить проблем. При первых симптомах лучше обратиться к врачу и не затягивать с лечением.

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