Как быстро и вкусно засолить красную рыбу: кусочками и филе

Слабосолёная красная рыба — это не только праздничное блюдо, но и идеальная закуска к завтраку, ужину или лёгкому перекусу. Однако не обязательно переплачивать за магазинный продукт: в домашних условиях рыба получается не менее вкусной, а главное — вы точно знаете, что в ней нет лишней химии. В этом материале DNEWS расскажет, как быстро и вкусно засолить красную рыбу дома, используя простые рецепты для кусочков и филе. Всё без лишних сложностей — максимум вкуса и пользы.

Как выбрать рыбу для засолки

Для засолки идеально подходят:

сёмга,

форель,

кижуч,

горбуша,

нерка.

Свежая рыба — лучший выбор. Если берёте замороженную — размораживайте постепенно: сначала в холодильнике, затем при комнатной температуре. Замороженную рыбу нельзя размораживать в горячей воде или микроволновке — это испортит текстуру мяса.

Перед засолкой рыбу промойте и аккуратно удалите лишнюю влагу бумажным полотенцем. Если есть кости — их можно удалить пинцетом.

Быстрая засолка красной рыбы кусочками

Это способ подойдёт, если вы хотите приготовить рыбу за вечер.

Ингредиенты:

500 г свежей красной рыбы (сёмга, форель);

2,5 ст. л. крупной соли;

1 ст. л. сахара;

молотый перец по вкусу;

несколько капель лимонного сока.

Приготовление:

Нарежьте рыбу небольшими кубиками или полосками толщиной 1–2 см. Смешайте соль, сахар, перец в отдельной миске. Обваляйте каждый кусочек в смеси и уложите в стеклянную или пластиковую ёмкость. Сбрызните рыбу лимонным соком и аккуратно перемешайте. Накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на 5–6 часов.

Уже через 6 часов рыбу можно пробовать. Вкус — нежный, с лёгкой солью и тонкой сладостью. Отлично подходит для тостов, салатов и тартаров.

Вкусная засолка филе красной рыбы без кипячения

Если вы хотите приготовить рыбу тонкими ломтиками, как для сэндвичей или канапе, используйте метод засолки филе с кожей.

Ингредиенты:

1 кг филе сёмги или форели (желательно с кожей);

3 ст. л. соли;

2 ст. л. сахара;

молотый белый перец;

немного укропа (свежего или сушёного);

1 ч. л. коньяка или водки (по желанию — усилит вкус).

Приготовление:

Филе промойте, обсушите. Смешайте соль, сахар, перец и укроп. Натритё филе равномерно с обеих сторон, включая кожу. Заверните в пищевую плёнку или уложите в контейнер. Поставьте под лёгкий гнёт в холодильник на 24–36 часов.

Через сутки рыбу можно нарезать тонкими слайсами. Если вкус покажется слишком солёным — слегка промойте филе в воде и обсушите. Готовый продукт прекрасно хранится в холодильнике 3–5 дней.

Что можно добавить для аромата

Для разнообразия можно поэкспериментировать со вкусами. Вот несколько популярных добавок:

Сухая горчица — придаёт пикантность;

— придаёт пикантность; цедра лимона или апельсина — освежает вкус;

— освежает вкус; розмарин, тимьян, базилик — подойдут для пряной ноты;

— подойдут для пряной ноты; мёд вместо сахара — даст мягкий сладковатый оттенок.

Пряности важно использовать умеренно, чтобы не перебить вкус самой рыбы.

Советы по хранению

Храните засоленную рыбу в холодильнике, в стеклянной банке с крышкой .

. Не держите рыбу в металле — это может изменить вкус.

Для длительного хранения нарежьте филе на порции, заверните в пергамент и заморозьте.

В морозилке рыба сохраняет вкус и структуру до 2 месяцев. Перед употреблением достаточно переложить её на ночь в холодильник.

С чем подавать

Слабосолёная красная рыба универсальна. Её подают:

на бутербродах с чёрным хлебом и сливочным маслом;

в салатах с яйцом, авокадо или свежими овощами;

в тарталетках со сливочным сыром;

с рисом, как часть домашнего суши-сета.

Домашняя засолка красной рыбы — это просто, быстро и очень вкусно. Вы сами выбираете уровень соли, специи и свежесть продукта. Экспериментируйте, пробуйте разные способы — и на вашем столе всегда будет деликатес, достойный ресторана.

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