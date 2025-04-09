Как часто нужно менять постельное бельё: мнение врачей, факты и полезные советы

Постельное бельё — это то, с чем мы соприкасаемся каждую ночь, порой по 7–9 часов подряд. Мы отдыхаем, потеем, теряем микрочастички кожи, а вместе с нами «отдыхают» бактерии, грибки и пылевые клещи. Именно поэтому вопрос о том, как часто нужно менять постельное бельё, касается не только чистоты, но и здоровья. Многие уверены, что достаточно менять его раз в месяц. Но что говорят медики и специалисты по гигиене?

В этой статье мы разберёмся, как часто следует менять постель, почему это важно и какие факторы влияют на частоту смены наволочек, простыней и пододеяльников.

Рекомендуемая частота смены постельного белья

По мнению дерматологов и микробиологов, оптимальная частота смены постельного белья — раз в 7 дней. Именно за неделю на поверхности ткани успевают накопиться:

пот, кожное сало и ороговевшие клетки;

бактерии, включая стафилококки;

грибки (включая кандида);

пылевые клещи и их продукты жизнедеятельности;

пыль и загрязнения с одежды.

Всё это может вызывать аллергию, раздражение кожи, акне, ухудшение сна, особенно у людей с чувствительной кожей или ослабленным иммунитетом.

Когда менять бельё чаще

В некоторых случаях постельное бельё стоит менять чаще, чем раз в неделю — примерно раз в 3–4 дня. Это касается ситуаций, когда:

человек сильно потеет во сне;

болеет простудой или ОРВИ;

страдает кожными заболеваниями (экзема, псориаз, акне);

спит обнажённым;

в постели спят домашние животные;

в доме жарко и/или высокая влажность воздуха;

ребёнок или пожилой человек использует бельё.

Наволочки рекомендуется менять даже чаще — каждые 3–4 дня, особенно если у вас проблемная кожа или вы используете косметику на ночь.

Когда можно менять реже

Если человек спит в пижаме, принимает душ перед сном, не имеет проблем с кожей и в комнате прохладно, бельё можно менять раз в 10–14 дней. Однако это скорее исключение, чем правило, и только при строгом соблюдении личной гигиены.

Особенности ухода за постельным бельём

Чтобы постель оставалась не только чистой, но и безопасной, важно не только её менять, но и правильно стирать и хранить.

Рекомендации по уходу:

Температура стирки: минимум 60 °C — при этой температуре погибают большинство бактерий и клещей.

минимум 60 °C — при этой температуре погибают большинство бактерий и клещей. Используйте антибактериальные средства или уксус при стирке, если кто-то болеет.

или уксус при стирке, если кто-то болеет. Сушите на свежем воздухе или при хорошей вентиляции — это препятствует росту грибков.

— это препятствует росту грибков. Не складывайте влажное бельё в шкаф — это провоцирует появление запаха и плесени.

в шкаф — это провоцирует появление запаха и плесени. Храните постель отдельно от полотенец и одежды, в сухом, проветриваемом месте.

Чем грозит редкая смена белья

Если затягивать с заменой постельного белья, вы рискуете не только комфортом, но и здоровьем:

Аллергии и зуд — из-за накопления пылевых клещей и грибков.

— из-за накопления пылевых клещей и грибков. Обострение акне и кожных воспалений .

. Нарушения сна и головные боли — из-за грибков рода Aspergillus.

— из-за грибков рода Aspergillus. Риск инфицирования ран и порезов на теле .

. Неприятный запах в спальне.

Краткие советы

Наволочка : каждые 3–4 дня

: каждые 3–4 дня Простыня и пододеяльник : раз в 7 дней

: раз в 7 дней После болезни : полная замена сразу после выздоровления

: полная замена сразу после выздоровления У детей и аллергиков : смена чаще — раз в 3–5 дней

: смена чаще — раз в 3–5 дней Домашние животные в кровати: не реже, чем каждые 5–6 дней

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